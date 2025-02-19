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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Курском направлении за сутки - РИА Новости, 19.02.2025
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13:36 19.02.2025 (обновлено: 13:46 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/kursk-2000279774.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Курском направлении за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Курском направлении за сутки - РИА Новости, 19.02.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Курском направлении за сутки
Подразделения ВС РФ в курском пограничье уничтожили за сутки более 510 боевиков ВСУ, танк, боевую машину пехоты, четыре бронетранспортера, 22 боевые... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T13:36:00+03:00
2025-02-19T13:46:00+03:00
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Подразделения ВС РФ в курском пограничье уничтожили за сутки более 510 боевиков ВСУ, танк, боевую машину пехоты, четыре бронетранспортера, 22 боевые бронированные машины, 57 автомобилей, две самоходные артиллерийские установки, в том числе Panzerhaubitze 2000 производства Германии, четыре артиллерийских орудия, четыре миномета, пусковую установку и транспортно-заряжающую машину РСЗО "Ольха", две станции радиоэлектронной борьбы, инженерную машину разграждения, а также три пункта управления БПЛА, склад боеприпасов и склад материальных средств, сообщило в среду Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 510 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, четыре бронетранспортера, 22 боевые бронированные машины, 57 автомобилей, две самоходные артиллерийские установки, в том числе Panzerhaubitze 2000 производства Германии, четыре артиллерийских орудия, четыре миномета, пусковая установка и транспортно-заряжающая машина РСЗО "Ольха", две станции радиоэлектронной борьбы, инженерная машина разграждения, а также три пункта управления БПЛА, склад боеприпасов и склад материальных средств. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 62 040 военнослужащих, 371 танк, 277 боевых машин пехоты, 228 бронетранспортеров, 1937 боевых бронированных машин, 2088 автомобилей, 456 артиллерийских орудий, 49 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 22 пусковых установки зенитных ракетных комплексов, девять транспортно-заряжающих машин, 111 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, семь РЛС ПВО, 49 единиц инженерной и другой техники, из них 19 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также четырнадцать бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - отметили в Минобороны.
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вооруженные силы украины, россия, германия, сша
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Германия, США
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Курском направлении за сутки

Потери ВСУ на Курском направлении за сутки составили более 510 военных

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Подразделения ВС РФ в курском пограничье уничтожили за сутки более 510 боевиков ВСУ, танк, боевую машину пехоты, четыре бронетранспортера, 22 боевые бронированные машины, 57 автомобилей, две самоходные артиллерийские установки, в том числе Panzerhaubitze 2000 производства Германии, четыре артиллерийских орудия, четыре миномета, пусковую установку и транспортно-заряжающую машину РСЗО "Ольха", две станции радиоэлектронной борьбы, инженерную машину разграждения, а также три пункта управления БПЛА, склад боеприпасов и склад материальных средств, сообщило в среду Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 510 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, четыре бронетранспортера, 22 боевые бронированные машины, 57 автомобилей, две самоходные артиллерийские установки, в том числе Panzerhaubitze 2000 производства Германии, четыре артиллерийских орудия, четыре миномета, пусковая установка и транспортно-заряжающая машина РСЗО "Ольха", две станции радиоэлектронной борьбы, инженерная машина разграждения, а также три пункта управления БПЛА, склад боеприпасов и склад материальных средств. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 62 040 военнослужащих, 371 танк, 277 боевых машин пехоты, 228 бронетранспортеров, 1937 боевых бронированных машин, 2088 автомобилей, 456 артиллерийских орудий, 49 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 22 пусковых установки зенитных ракетных комплексов, девять транспортно-заряжающих машин, 111 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, семь РЛС ПВО, 49 единиц инженерной и другой техники, из них 19 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также четырнадцать бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - отметили в Минобороны.
Кадры освобождения российскими военными Свердликово в Курской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Минобороны показало кадры освобождения Свердликово в Курской области
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