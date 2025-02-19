https://ria.ru/20250219/kultura-2000339351.html

Жителей Абу-Даби познакомят с российской культурой

Жителей Абу-Даби познакомят с российской культурой - РИА Новости, 19.02.2025

Жителей Абу-Даби познакомят с российской культурой

Фестиваль-ярмарка "Сделано в России", организатором которого выступает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ), пройдет с 21 по 25 февраля в столице... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T16:48:00+03:00

2025-02-19T16:48:00+03:00

2025-02-19T16:48:00+03:00

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Фестиваль-ярмарка "Сделано в России", организатором которого выступает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ), пройдет с 21 по 25 февраля в столице Объединенных Арабских Эмиратов, мероприятие предоставит резидентам и гостям Абу-Даби уникальную возможность больше узнать о российской культуре, традициях и современных креативных индустриях, сообщает центр."Фестиваль пройдет на набережной Яс-Бэй на острове Яс, где посетители фестиваля-ярмарки смогут окунуться в атмосферу России, не покидая города. Вход на все мероприятия свободный. Главной темой фестиваля в Абу-Даби станет Мезенская роспись - один из старейших художественных промыслов Русского Севера. Этот уникальный вид искусства получил свое название от Мезенского уезда Архангельской губернии, где он и возник. Мезенская роспись отличается своей яркой и лаконичной палитрой, в которой используются всего два цвета - черный и красный. Мезенская роспись не только отражает культурное наследие Русского Севера, но и продолжает вдохновлять современных художников и мастеров, сохраняя свою актуальность", - говорится в сообщении РЭЦ."Фестиваль "Сделано в России" в Абу-Даби является ярким примером эффективного продвижения "культурного" экспорта. Демонстрация традиционных ремесел, народной песни и достижений современных креативных индустрий позволяет сформировать представление о богатом культурном ландшафте России. Уверена, что этот фестиваль станет отправной точкой для новых культурных и экономических инициатив между нашими странами", - отметила министр культуры России Ольга Любимова."Насыщенная культурная программа - обязательная часть каждого фестиваля-ярмарки "Сделано в России". Успех прошлых фестивалей, продемонстрировавший высокий интерес как к российской продукции, так и к культуре, вдохновил нас на расширение мероприятия в Абу-Даби. Для российского бизнеса ОАЭ - один из наиболее интересных рынков. Мы развиваем не только торгово-экономическое сотрудничество, но и культурный обмен, гуманитарные проекты. Культурная программа станет эффективным инструментом мягкой силы, способствующим продвижению российской культуры и экспорта", - подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.В культурной программе фестиваля-ярмарки "Сделано в России" запланированы выступления именитых творческих коллективов, среди которых Государственный академический Северный русский народный хор и фольклорный ансамбль "Славяне" Московского государственного академического театра, под руководством Народной артистки России Надежды Бабкиной.Кроме того, на фестивале выступит Государственный ансамбль народной песни Адыгеи "Исламей", который занимается возрождением и сохранением народных песен адыгов. В их репертуаре около ста произведений, отражающих богатство адыгейской музыкальной традиции.Также в программе запланированы выступления оперной певицы Дарьи Кузнецовой и всемирно известного танцевального коллектива TODES Аллы Духовой. Днем все желающие смогут увидеть российские мультфильмы студий "Платошка", "Мечталет", ГК РИКИ и "Союзмультфильма", а вечером послушать живое исполнение DJ-сетов.Кроме того, гости фестиваля смогут познакомиться с современным российским искусством в рамках выставки цифровых художников, представленных на креативной платформе "Простор" от VK, а также погрузиться в мир игровой индустрии в специально обустроенной VR-зоне от компании "Лазертаг".Фестиваль-ярмарка пройдет при поддержке Торгово-промышленной палаты Абу-Даби и посольства ОАЭ в России. Официальный партнер ярмарки - Московский экспортный центр. Информационные партнеры - RT и сетевое издание "Русские Эмираты". Партнер РЭЦ по продвижению программы "Сделано в России" - Фонд "Росконгресс".Мероприятие станет не только платформой для демонстрации экспортного потенциала российской продукции, но и возможностью для установления новых деловых контактов, способствующих укреплению торговых связей между Россией и ОАЭ.

https://ria.ru/20250217/rets-1999892488.html

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