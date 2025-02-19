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Стандарт сохранения культурного наследия создан в Нижегородской области - РИА Новости, 19.02.2025
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Нижегородская область
 
16:22 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/kultura-2000329782.html
Стандарт сохранения культурного наследия создан в Нижегородской области
Стандарт сохранения культурного наследия создан в Нижегородской области - РИА Новости, 19.02.2025
Стандарт сохранения культурного наследия создан в Нижегородской области
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил региональный стандарт по сохранению историко-культурного наследия – первый и на данный момент... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T16:22:00+03:00
2025-02-19T16:22:00+03:00
нижегородская область
нижегородская область
россия
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 фев - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил региональный стандарт по сохранению историко-культурного наследия – первый и на данный момент единственный в стране в этой сфере, сообщает пресс-служба правительства региона. Основная цель принятия стандарта – создание в регионе единых понятных условий для всех инвесторов, заинтересованных в сохранении исторического и культурного наследия и готовых выкупать такие объекты, восстанавливать их и использовать в дальнейшем. Губернатор Нижегородской области отметил, что инвесторам с самого начала рассмотрения проекта важно сопровождение от представителей региональной власти, а также максимально полное понимание того, в каком состоянии находится объект, каков объем сил и средств, необходимых для вложений в него. "Историко-культурное наследие Нижегородской области — это почти 4000 памятников истории, архитектуры и градостроительства, археологии, ландшафтного и инженерного искусства. Это древнейшие города России – Городец, Нижний Новгород, Курмыш, Лысково, Балахна, Павлово и другие, где расположены уникальные объекты национального достояния. Большинство из них имеет серьёзный культурный, туристический, экономический и инвестиционный потенциал", - приводятся в сообщении слова Никитина. Он подчеркнул, что Агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области (АНО "АСИРИС") уже создало и ведёт каталог с объектами региона, доступными для инвестирования и покупки, с полной информацией об их состоянии, технических характеристиках и вариантах приспособления. "Сохранение или воссоздание исторического облика подобных объектов требует финансовых вложений и грамотного подхода. Региональный стандарт будет основываться на принципах сохранения не отдельных зданий, а исторических кластеров – кварталов, где ценность представляют не только отдельные ОКН, в том числе выявленные, но и сложившаяся историко-градостроительная среда: планировка и застройка, ландшафт, архитектурно-пространственные композиции, малые архитектурные формы, элементы благоустройства и озеленения", - говорится в сообщении. Для синхронизации процессов и программ сохранения исторической среды планируется создание региональных операторов. Они должны будут заниматься формированием благоприятных условий для инвесторов историко-культурного наследия региона, оперативно решать возникающие у инвесторов вопросы, организовывать доступные инвестиционные площадки, а также оптимизировать процесс подключения исторических объектов к инфраструктуре, интегрировать проекты в региональные инвестиционные программы. Сейчас этот функционал закреплен за Агентством по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области. Работы по обследованию, реставрации и приспособлению памятников с принятием регионального стандарта, как и ранее, будут проводить специалисты, обладающие соответствующими компетенциями, опытом и оборудованием. Предпочтение будет отдаваться организациям, уже имеющим успешный и признанный профессиональным сообществом России опыт такой деятельности. Региональный стандарт по сохранению и приумножению культурно-исторического достояния России на срок до 2030 года принимается в субъектах РФ, которые участвуют в пилотном проекте. Нижегородская область также входит в их число.
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нижегородская область, россия, глеб никитин
Нижегородская область, Нижегородская область, Россия, Глеб Никитин
Стандарт сохранения культурного наследия создан в Нижегородской области

В Нижегородской области утвержден стандарт по сохранению культурного наследния

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 фев - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил региональный стандарт по сохранению историко-культурного наследия – первый и на данный момент единственный в стране в этой сфере, сообщает пресс-служба правительства региона.
Основная цель принятия стандарта – создание в регионе единых понятных условий для всех инвесторов, заинтересованных в сохранении исторического и культурного наследия и готовых выкупать такие объекты, восстанавливать их и использовать в дальнейшем.
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Губернатор Нижегородской области отметил, что инвесторам с самого начала рассмотрения проекта важно сопровождение от представителей региональной власти, а также максимально полное понимание того, в каком состоянии находится объект, каков объем сил и средств, необходимых для вложений в него.
"Историко-культурное наследие Нижегородской области — это почти 4000 памятников истории, архитектуры и градостроительства, археологии, ландшафтного и инженерного искусства. Это древнейшие города России – Городец, Нижний Новгород, Курмыш, Лысково, Балахна, Павлово и другие, где расположены уникальные объекты национального достояния. Большинство из них имеет серьёзный культурный, туристический, экономический и инвестиционный потенциал", - приводятся в сообщении слова Никитина.
Он подчеркнул, что Агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области (АНО "АСИРИС") уже создало и ведёт каталог с объектами региона, доступными для инвестирования и покупки, с полной информацией об их состоянии, технических характеристиках и вариантах приспособления.
"Сохранение или воссоздание исторического облика подобных объектов требует финансовых вложений и грамотного подхода. Региональный стандарт будет основываться на принципах сохранения не отдельных зданий, а исторических кластеров – кварталов, где ценность представляют не только отдельные ОКН, в том числе выявленные, но и сложившаяся историко-градостроительная среда: планировка и застройка, ландшафт, архитектурно-пространственные композиции, малые архитектурные формы, элементы благоустройства и озеленения", - говорится в сообщении.
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Для синхронизации процессов и программ сохранения исторической среды планируется создание региональных операторов. Они должны будут заниматься формированием благоприятных условий для инвесторов историко-культурного наследия региона, оперативно решать возникающие у инвесторов вопросы, организовывать доступные инвестиционные площадки, а также оптимизировать процесс подключения исторических объектов к инфраструктуре, интегрировать проекты в региональные инвестиционные программы. Сейчас этот функционал закреплен за Агентством по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области.
Работы по обследованию, реставрации и приспособлению памятников с принятием регионального стандарта, как и ранее, будут проводить специалисты, обладающие соответствующими компетенциями, опытом и оборудованием. Предпочтение будет отдаваться организациям, уже имеющим успешный и признанный профессиональным сообществом России опыт такой деятельности.
Региональный стандарт по сохранению и приумножению культурно-исторического достояния России на срок до 2030 года принимается в субъектах РФ, которые участвуют в пилотном проекте. Нижегородская область также входит в их число.
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