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Кремль: Россия и США сделали шаг в сторону урегулирования на Украине - РИА Новости, 19.02.2025
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11:31 19.02.2025 (обновлено: 12:04 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/kreml-2000243371.html
Кремль: Россия и США сделали шаг в сторону урегулирования на Украине
Кремль: Россия и США сделали шаг в сторону урегулирования на Украине - РИА Новости, 19.02.2025
Кремль: Россия и США сделали шаг в сторону урегулирования на Украине
США и РФ сделали очень важный шаг в сторону урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T11:31:00+03:00
2025-02-19T12:04:00+03:00
в мире
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
дмитрий песков
россия
украина
сша
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. США и РФ сделали очень важный шаг в сторону урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Сделан очень, очень важный шаг в сторону, в сторону создания необходимых условий для выхода на мирное урегулирование, и была проявлена должная политическая воля с обеих сторон. Я имею в виду в данном случае Россию, США", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, можно ли говорить, что повысилась вероятность урегулирования конфликта на Украине.
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в мире, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, дмитрий песков, россия, украина, сша
В мире, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Дмитрий Песков, Россия, Украина, США
Кремль: Россия и США сделали шаг в сторону урегулирования на Украине

Песков: РФ и США сделали шаг в сторону урегулирования конфликта на Украине

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЦентр Москвы
Центр Москвы - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. США и РФ сделали очень важный шаг в сторону урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Сделан очень, очень важный шаг в сторону, в сторону создания необходимых условий для выхода на мирное урегулирование, и была проявлена должная политическая воля с обеих сторон. Я имею в виду в данном случае Россию, США", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, можно ли говорить, что повысилась вероятность урегулирования конфликта на Украине.
Госсекретарь США Марко Рубио после российско-американских переговоров в Эр-Рияде. 18 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
СМИ: Рубио заявил, что США сохранят санкции против России
02:25
 
В миреПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеДмитрий ПесковРоссияУкраинаСША
 
 
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