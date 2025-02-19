https://ria.ru/20250219/kreml-2000243371.html
Кремль: Россия и США сделали шаг в сторону урегулирования на Украине
Кремль: Россия и США сделали шаг в сторону урегулирования на Украине - РИА Новости, 19.02.2025
Кремль: Россия и США сделали шаг в сторону урегулирования на Украине
США и РФ сделали очень важный шаг в сторону урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T11:31:00+03:00
2025-02-19T11:31:00+03:00
2025-02-19T12:04:00+03:00
в мире
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
дмитрий песков
россия
украина
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996448078_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_71f784f5d006faf75c7124bb13727bd8.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. США и РФ сделали очень важный шаг в сторону урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Сделан очень, очень важный шаг в сторону, в сторону создания необходимых условий для выхода на мирное урегулирование, и была проявлена должная политическая воля с обеих сторон. Я имею в виду в данном случае Россию, США", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, можно ли говорить, что повысилась вероятность урегулирования конфликта на Украине.
https://ria.ru/20250219/rubio-2000190300.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996448078_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d08e98746bd48ebc5988c66588be94da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, дмитрий песков, россия, украина, сша
В мире, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Дмитрий Песков, Россия, Украина, США
Кремль: Россия и США сделали шаг в сторону урегулирования на Украине
Песков: РФ и США сделали шаг в сторону урегулирования конфликта на Украине