https://ria.ru/20250219/kreml-2000243371.html

Кремль: Россия и США сделали шаг в сторону урегулирования на Украине

Кремль: Россия и США сделали шаг в сторону урегулирования на Украине - РИА Новости, 19.02.2025

Кремль: Россия и США сделали шаг в сторону урегулирования на Украине

США и РФ сделали очень важный шаг в сторону урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T11:31:00+03:00

2025-02-19T11:31:00+03:00

2025-02-19T12:04:00+03:00

в мире

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

дмитрий песков

россия

украина

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996448078_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_71f784f5d006faf75c7124bb13727bd8.jpg

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. США и РФ сделали очень важный шаг в сторону урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Сделан очень, очень важный шаг в сторону, в сторону создания необходимых условий для выхода на мирное урегулирование, и была проявлена должная политическая воля с обеих сторон. Я имею в виду в данном случае Россию, США", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, можно ли говорить, что повысилась вероятность урегулирования конфликта на Украине.

https://ria.ru/20250219/rubio-2000190300.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, дмитрий песков, россия, украина, сша