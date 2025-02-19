Молодежь Красноярского края через игру учится финансовой безопасности
В Красноярске разработали игру "Безопасность в информационной среде"
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КРАСНОЯРСК, 19 фев - РИА Новости. Члены Молодёжного ИТ-центра в Красноярске разработали игру "Безопасность в информационной среде", обучающую пользователей финансовой безопасности, сообщает пресс-служба министерства финансов региона.
По ее данным, проект разработан Молодёжным ИТ-центром и поддержанный "Росмолодёжь. Гранты". Он стартовал три месяца назад и помогает школьникам и студентам разбираться в киберугрозах.
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"Молодежь Красноярска осваивает правила цифровой безопасности через ролевую игру "Безопасность в информационной среде" ... Игра, построенная по принципу игры в "Мафию", моделирует реальные ситуации в интернете. Участники получают роли – пользователей онлайн-сервисов и представителей услуг, среди которых есть положительные, сомнительные и мошеннические услуги", - говорится в сообщении.
Отмечается, в ходе игры участники учатся распознавать риски, анализировать поведение представителей услуг и находить безопасные решения. В конце каждой сессии проводится разбор ошибок и обсуждение полученного опыта.
"За время реализации проекта организаторы провели 19 встреч, в которых приняли участие более 760 человек. Игра проходит в школах и колледжах Красноярска и пользуется большим спросом – заявки поступают на месяцы вперёд", - сказано в релизе.
По данным пресс-службы, развитие игровых методик в обучении финансовой безопасности особенно актуально в преддверии V Международной олимпиады по финансовой безопасности, финал которой осенью пройдет в Красноярске. При поддержке губернатора края Михаила Котюкова регион активно готовится к этому событию, а образовательные инициативы вносят вклад в формирование у молодежи необходимых знаний и навыков.
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