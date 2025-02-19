https://ria.ru/20250219/krasnojarsk-2000395742.html

Молодежь Красноярского края через игру учится финансовой безопасности

Молодежь Красноярского края через игру учится финансовой безопасности - РИА Новости, 19.02.2025

Молодежь Красноярского края через игру учится финансовой безопасности

Члены Молодёжного ИТ-центра в Красноярске разработали игру "Безопасность в информационной среде", обучающую пользователей финансовой безопасности, сообщает... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T20:08:00+03:00

2025-02-19T20:08:00+03:00

2025-02-19T20:08:00+03:00

общество

красноярск

михаил котюков

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

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КРАСНОЯРСК, 19 фев - РИА Новости. Члены Молодёжного ИТ-центра в Красноярске разработали игру "Безопасность в информационной среде", обучающую пользователей финансовой безопасности, сообщает пресс-служба министерства финансов региона. По ее данным, проект разработан Молодёжным ИТ-центром и поддержанный "Росмолодёжь. Гранты". Он стартовал три месяца назад и помогает школьникам и студентам разбираться в киберугрозах. "Молодежь Красноярска осваивает правила цифровой безопасности через ролевую игру "Безопасность в информационной среде" ... Игра, построенная по принципу игры в "Мафию", моделирует реальные ситуации в интернете. Участники получают роли – пользователей онлайн-сервисов и представителей услуг, среди которых есть положительные, сомнительные и мошеннические услуги", - говорится в сообщении. Отмечается, в ходе игры участники учатся распознавать риски, анализировать поведение представителей услуг и находить безопасные решения. В конце каждой сессии проводится разбор ошибок и обсуждение полученного опыта. "За время реализации проекта организаторы провели 19 встреч, в которых приняли участие более 760 человек. Игра проходит в школах и колледжах Красноярска и пользуется большим спросом – заявки поступают на месяцы вперёд", - сказано в релизе. По данным пресс-службы, развитие игровых методик в обучении финансовой безопасности особенно актуально в преддверии V Международной олимпиады по финансовой безопасности, финал которой осенью пройдет в Красноярске. При поддержке губернатора края Михаила Котюкова регион активно готовится к этому событию, а образовательные инициативы вносят вклад в формирование у молодежи необходимых знаний и навыков.

https://ria.ru/20241021/krasnoyarsk-1979107208.html

https://ria.ru/20240912/krasnoyarsk-1972213360.html

красноярск

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, красноярск, михаил котюков, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)