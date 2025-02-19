https://ria.ru/20250219/kishinev-2000296771.html
Партия "Сердце Молдовы" провела акцию протеста у здания ЦИК
Партия "Сердце Молдовы" провела акцию протеста у здания ЦИК - РИА Новости, 19.02.2025
Партия "Сердце Молдовы" провела акцию протеста у здания ЦИК
Оппозиционная молдавская партия "Сердце Молдовы" провела в среду акцию протеста у здания ЦИК в Кишиневе в связи с отказом в организации референдума о... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T14:45:00+03:00
2025-02-19T14:45:00+03:00
2025-02-19T14:45:00+03:00
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КИШИНЕВ, 19 фев - РИА Новости. Оппозиционная молдавская партия "Сердце Молдовы" провела в среду акцию протеста у здания ЦИК в Кишиневе в связи с отказом в организации референдума о международном признании нейтрального статуса Молдавии, сообщила лидер политформирования, экс-глава Гагаузии Ирина Влах. Влах 6 декабря обратилась к спикеру парламента Молдавии Игорю Гросу с призывом провести референдум о нейтральном статусе республики одновременно с парламентскими выборами. Партия также подала документы в Центризбирком, чтобы зарегистрировать инициативную группу по поддержке проведения референдума. Однако во вторник ЦИК Молдавии отказал в ее регистрации. "Инициативная группа по проведению референдума о международном признании нейтралитета Республики Молдова провела протест у Центральной избирательной комиссии в связи с отказом в организации плебисцита. Участники акции скандировали лозунги и держали плакаты с надписями: "ЦИК, выполняй закон, а не приказы!", "Запрет референдума – запрет демократии!", "Нейтралитет - выбор народа!" и другие", - написала Влах в своем блоге. Лидер партии заявила, что решение ЦИК о блокировке референдума является политически мотивированным и основано на формальных и необоснованных причинах. "Отказ ЦИК поддержать нашу инициативу ясно показывает, что это учреждение действует в политических интересах. Этот референдум невыгоден власти. В отличие от нас, их не интересуют нейтралитет и мир – их цель вооружать страну, на что они тратят сотни миллионов леев из госбюджета. Не говоря уже о помощи на военные нужды и вооружение, которое они получают из-за границы", – заявила Ирина Влах. Она также отметила, что решение ЦИК будет оспорено в суде, поскольку оно является незаконным. Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.
https://ria.ru/20250218/moldavija-1999976633.html
https://ria.ru/20241204/gagauziya-1987302050.html
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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, ирина влах, игорь гросу, майя санду, нато
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Ирина Влах, Игорь Гросу, Майя Санду, НАТО
Партия "Сердце Молдовы" провела акцию протеста у здания ЦИК
Партия "Сердце Молдовы" провела акцию протеста у здания ЦИК в Кишиневе
КИШИНЕВ, 19 фев - РИА Новости. Оппозиционная молдавская партия "Сердце Молдовы" провела в среду акцию протеста у здания ЦИК в Кишиневе в связи с отказом в организации референдума о международном признании нейтрального статуса Молдавии, сообщила лидер политформирования, экс-глава Гагаузии Ирина Влах.
Влах
6 декабря обратилась к спикеру парламента Молдавии Игорю Гросу
с призывом провести референдум о нейтральном статусе республики одновременно с парламентскими выборами. Партия также подала документы в Центризбирком, чтобы зарегистрировать инициативную группу по поддержке проведения референдума. Однако во вторник ЦИК Молдавии отказал в ее регистрации.
"Инициативная группа по проведению референдума о международном признании нейтралитета Республики Молдова провела протест у Центральной избирательной комиссии в связи с отказом в организации плебисцита. Участники акции скандировали лозунги и держали плакаты с надписями: "ЦИК, выполняй закон, а не приказы!", "Запрет референдума – запрет демократии!", "Нейтралитет - выбор народа!" и другие", - написала Влах в своем блоге.
Лидер партии заявила, что решение ЦИК о блокировке референдума является политически мотивированным и основано на формальных и необоснованных причинах.
"Отказ ЦИК поддержать нашу инициативу ясно показывает, что это учреждение действует в политических интересах. Этот референдум невыгоден власти. В отличие от нас, их не интересуют нейтралитет и мир – их цель вооружать страну, на что они тратят сотни миллионов леев из госбюджета. Не говоря уже о помощи на военные нужды и вооружение, которое они получают из-за границы", – заявила Ирина Влах. Она также отметила, что решение ЦИК будет оспорено в суде, поскольку оно является незаконным.
Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО
в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду
, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США
, Великобритании
, Германии
, Румынии
.