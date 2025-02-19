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Карьер "Западный" благоустроят в подмосковных Озерах в 2025 году - РИА Новости, 19.02.2025
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Новости Подмосковья
 
19:31 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/karer-2000390253.html
Карьер "Западный" благоустроят в подмосковных Озерах в 2025 году
Карьер "Западный" благоустроят в подмосковных Озерах в 2025 году - РИА Новости, 19.02.2025
Карьер "Западный" благоустроят в подмосковных Озерах в 2025 году
Работы по благоустройству карьера "Западный" в Озерах городского округа Коломна пройдут в 2025 году, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T19:31:00+03:00
2025-02-19T19:31:00+03:00
новости подмосковья
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Работы по благоустройству карьера "Западный" в Озерах городского округа Коломна пройдут в 2025 году, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона. "Благоустройство карьера станет логичным продолжением работ, проведенных в 2021 году, когда был создан парк “Сосновый бор” с новыми маршрутами вдоль набережной. Наша главная задача – решить вопрос функциональности территории карьера для людей всех возрастов в любое время года", – рассказал зампред правительства Московской области – министр благоустройства региона Михаил Хайкин, его слова приводит пресс-служба. В ведомстве добавили, что в рамках работ предусмотрено обустройство зоны отдыха, которая будет включать велосипедную дорожку. Также на территории появятся детская и спортивная площадки. Кроме того, запланировано создание новых пешеходных дорожек, а также будет благоустроена пляжная зона – там установят площадку для игры в пляжный волейбол. Для повышения безопасности на данной территории будет внедрена современная система освещения и видеонаблюдения. Дополнительно в рамках проекта предусмотрены работы по озеленению, а также установка малых архитектурных форм. Работы пройдут по программе "Формирование комфортной городской среды" в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".
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городское хозяйство москвы, московская область (подмосковье), коломна, озеры, михаил хайкин
Новости Подмосковья, Городское хозяйство Москвы, Московская область (Подмосковье), Коломна, Озеры, Михаил Хайкин
Карьер "Западный" благоустроят в подмосковных Озерах в 2025 году

Карьер "Западный" в подмосковном округе Коломна благоустроят в 2025 году

© Фото : Министерство благоустройства Московской областиКарьер "Западный" благоустроят в подмосковных Озерах в 2025 году
Карьер Западный благоустроят в подмосковных Озерах в 2025 году - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© Фото : Министерство благоустройства Московской области
Карьер "Западный" благоустроят в подмосковных Озерах в 2025 году
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Работы по благоустройству карьера "Западный" в Озерах городского округа Коломна пройдут в 2025 году, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.
"Благоустройство карьера станет логичным продолжением работ, проведенных в 2021 году, когда был создан парк “Сосновый бор” с новыми маршрутами вдоль набережной. Наша главная задача – решить вопрос функциональности территории карьера для людей всех возрастов в любое время года", – рассказал зампред правительства Московской области – министр благоустройства региона Михаил Хайкин, его слова приводит пресс-служба.
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Вчера, 18:30
В ведомстве добавили, что в рамках работ предусмотрено обустройство зоны отдыха, которая будет включать велосипедную дорожку. Также на территории появятся детская и спортивная площадки. Кроме того, запланировано создание новых пешеходных дорожек, а также будет благоустроена пляжная зона – там установят площадку для игры в пляжный волейбол.
Для повышения безопасности на данной территории будет внедрена современная система освещения и видеонаблюдения. Дополнительно в рамках проекта предусмотрены работы по озеленению, а также установка малых архитектурных форм.
Работы пройдут по программе "Формирование комфортной городской среды" в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".
 
Новости ПодмосковьяГородское хозяйство МосквыМосковская область (Подмосковье)КоломнаОзерыМихаил Хайкин
 
 
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