https://ria.ru/20250219/karer-2000390253.html

Карьер "Западный" благоустроят в подмосковных Озерах в 2025 году

Карьер "Западный" благоустроят в подмосковных Озерах в 2025 году - РИА Новости, 19.02.2025

Карьер "Западный" благоустроят в подмосковных Озерах в 2025 году

Работы по благоустройству карьера "Западный" в Озерах городского округа Коломна пройдут в 2025 году, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T19:31:00+03:00

2025-02-19T19:31:00+03:00

2025-02-19T19:31:00+03:00

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Работы по благоустройству карьера "Западный" в Озерах городского округа Коломна пройдут в 2025 году, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона. "Благоустройство карьера станет логичным продолжением работ, проведенных в 2021 году, когда был создан парк “Сосновый бор” с новыми маршрутами вдоль набережной. Наша главная задача – решить вопрос функциональности территории карьера для людей всех возрастов в любое время года", – рассказал зампред правительства Московской области – министр благоустройства региона Михаил Хайкин, его слова приводит пресс-служба. В ведомстве добавили, что в рамках работ предусмотрено обустройство зоны отдыха, которая будет включать велосипедную дорожку. Также на территории появятся детская и спортивная площадки. Кроме того, запланировано создание новых пешеходных дорожек, а также будет благоустроена пляжная зона – там установят площадку для игры в пляжный волейбол. Для повышения безопасности на данной территории будет внедрена современная система освещения и видеонаблюдения. Дополнительно в рамках проекта предусмотрены работы по озеленению, а также установка малых архитектурных форм. Работы пройдут по программе "Формирование комфортной городской среды" в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

https://ria.ru/20250219/park-2000376916.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, московская область (подмосковье), коломна, озеры, михаил хайкин