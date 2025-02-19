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В Панаме заявили, что Китай не участвует в эксплуатации канала - РИА Новости, 19.02.2025
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05:53 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/kanal-2000199244.html
В Панаме заявили, что Китай не участвует в эксплуатации канала
В Панаме заявили, что Китай не участвует в эксплуатации канала - РИА Новости, 19.02.2025
В Панаме заявили, что Китай не участвует в эксплуатации канала
Китайская компания управляет двумя портами на маршруте Панамского канала, однако Китай не принимает никакого участия в его непосредственной эксплуатации,... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T05:53:00+03:00
2025-02-19T05:53:00+03:00
панамский канал
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ПАНАМА, 19 фев - РИА Новости. Китайская компания управляет двумя портами на маршруте Панамского канала, однако Китай не принимает никакого участия в его непосредственной эксплуатации, рассказал в интервью РИА Новости операционный вице-президент канала Борис Морено. "В операциях канала (китайская компания - ред.) никак не участвует, всё контролируется работниками администрации Панамского канала. Все, что касается лоцманской проводки, буксирного обслуживания, обслуживания пассажиров, выполняет его администрация и панамцы. Так что в том, что касается эксплуатации Панамского канала, назовем его межокеанским маршрутом, нет никакого китайского участия", - заявил Морено. Собеседник агентства пояснил, что заявления президента США Дональда Трампа о переходе Панамского канала под контроль Китая связаны с работой двух портов, которыми управляет компания, базирующаяся в Гонконге, Hutchinson Ports. По словам Морено, у этой компании в управлении находятся порты в Англии, Средиземном море, Малайзии, на Ближнем Востоке, но "акцент был сделан на Панаме".
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панамский канал, китай, сша, дональд трамп, в мире, панама
Панамский канал, Китай, США, Дональд Трамп, В мире, Панама
В Панаме заявили, что Китай не участвует в эксплуатации канала

Вице-президент Морено: Китай не участвует в эксплуатации Панамского канала

© AP Photo / Arnulfo FrancoРаботник Панамского канала стыкует китайский контейнеровоз Cosco
Работник Панамского канала стыкует китайский контейнеровоз Cosco - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© AP Photo / Arnulfo Franco
Работник Панамского канала стыкует китайский контейнеровоз Cosco. Архивное фото
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ПАНАМА, 19 фев - РИА Новости. Китайская компания управляет двумя портами на маршруте Панамского канала, однако Китай не принимает никакого участия в его непосредственной эксплуатации, рассказал в интервью РИА Новости операционный вице-президент канала Борис Морено.
"В операциях канала (китайская компания - ред.) никак не участвует, всё контролируется работниками администрации Панамского канала. Все, что касается лоцманской проводки, буксирного обслуживания, обслуживания пассажиров, выполняет его администрация и панамцы. Так что в том, что касается эксплуатации Панамского канала, назовем его межокеанским маршрутом, нет никакого китайского участия", - заявил Морено.
Собеседник агентства пояснил, что заявления президента США Дональда Трампа о переходе Панамского канала под контроль Китая связаны с работой двух портов, которыми управляет компания, базирующаяся в Гонконге, Hutchinson Ports. По словам Морено, у этой компании в управлении находятся порты в Англии, Средиземном море, Малайзии, на Ближнем Востоке, но "акцент был сделан на Панаме".
Панамский канал - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
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Панамский каналКитайСШАДональд ТрампВ миреПанама
 
 
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