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В Панаме рассказали, как уладить спор с США по каналу - РИА Новости, 19.02.2025
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03:25 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/kanal-2000193025.html
В Панаме рассказали, как уладить спор с США по каналу
В Панаме рассказали, как уладить спор с США по каналу - РИА Новости, 19.02.2025
В Панаме рассказали, как уладить спор с США по каналу
Силовые действия США в отношении Панамского канала возможны, однако маловероятны, поскольку Вашингтон во многом зависит от торговли через этот канал -... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T03:25:00+03:00
2025-02-19T03:25:00+03:00
в мире
сша
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ПАНАМА, 19 фев - РИА Новости. Силовые действия США в отношении Панамского канала возможны, однако маловероятны, поскольку Вашингтон во многом зависит от торговли через этот канал - какие-либо действия в ущерб ему будут равны выстрелу в собственную ногу, так что этот спор можно уладить политическим путем, заявил в интервью РИА Новости операционный вице-президент канала Борис Морено. "Все возможно, но я бы действительно не беспокоился об этом (силовом сценарии - ред.), потому что все страны, и особенно Соединенные Штаты, во многом зависят от своей торговли через Панамский канал, и предпринимать какие-либо действия, которые нанесли бы ущерб самому каналу, было бы все равно, что выстрелить себе в ногу. Это можно уладить политическим путем, и правительства позаботятся об этом", - заявил Морено. По словам собеседника агентства, сейчас канал открыт и обслуживает все страны мира, что является "лучшей гарантией того, что ничего катастрофического здесь не произойдет".
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в мире, сша, панамский канал
В мире, США, Панамский канал
В Панаме рассказали, как уладить спор с США по каналу

Вице-президент Панамского канала: спор с США можно уладить политическим путем

© AP Photo / Dario Lopez-MillsГрузовое судно проходит через Панамский канал
Грузовое судно проходит через Панамский канал - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© AP Photo / Dario Lopez-Mills
Грузовое судно проходит через Панамский канал. Архивное фото
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ПАНАМА, 19 фев - РИА Новости. Силовые действия США в отношении Панамского канала возможны, однако маловероятны, поскольку Вашингтон во многом зависит от торговли через этот канал - какие-либо действия в ущерб ему будут равны выстрелу в собственную ногу, так что этот спор можно уладить политическим путем, заявил в интервью РИА Новости операционный вице-президент канала Борис Морено.
"Все возможно, но я бы действительно не беспокоился об этом (силовом сценарии - ред.), потому что все страны, и особенно Соединенные Штаты, во многом зависят от своей торговли через Панамский канал, и предпринимать какие-либо действия, которые нанесли бы ущерб самому каналу, было бы все равно, что выстрелить себе в ногу. Это можно уладить политическим путем, и правительства позаботятся об этом", - заявил Морено.
По словам собеседника агентства, сейчас канал открыт и обслуживает все страны мира, что является "лучшей гарантией того, что ничего катастрофического здесь не произойдет".
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