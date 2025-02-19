https://ria.ru/20250219/izbienie-2000259083.html

Полиция нашла подростков, избивших двух школьников в Удмуртии

Полиция нашла подростков, избивших двух школьников в Удмуртии - РИА Новости, 19.02.2025

Полиция нашла подростков, избивших двух школьников в Удмуртии

Полиция установила личности четверых подростков, избивших в удмуртском поселке Игра двух школьников из-за их длинных волос, сообщила пресс-служба МВД по... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T12:19:00+03:00

2025-02-19T12:19:00+03:00

2025-02-19T12:19:00+03:00

происшествия

здоровье - общество

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удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 19 фев – РИА Новости. Полиция установила личности четверых подростков, избивших в удмуртском поселке Игра двух школьников из-за их длинных волос, сообщила пресс-служба МВД по республике. "В ходе мониторинга сети интернет сотрудниками МВД по Удмуртской Республике выявлена видеозапись, на которой группа подростков на остановке общественного транспорта в поселке Игра наносит побои двоим школьникам. В результате проведенных мероприятий сотрудники центра по противодействию экстремизму МВД по региону совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних установили всех участников происшествия", - говорится в релизе. В ведомстве уточнили, что следственным отделом межмуниципального отдела МВД России "Игринский" возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство, совершенное группой лиц". "Восемнадцатилетний местный житель допрошен в качестве подозреваемого. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. В настоящее время полицейскими устанавливаются обстоятельства происшествия", - добавили в полиции региона. Ведомство на своем сайте опубликовало видео инцидента. На кадрах видно, как один подросток избивает другого. На следующих кадрах - четверо подростков, доставленных в отдел полиции, извиняются перед школьниками. "Мы ехали с друзьями на автобусе, там сидели два мальчика, и я решил до них докопаться, потому что мне не понравилась их длинная прическа. Это меня спровоцировало, я решил их избить. Приношу свои глубочайшие извинения за то, что ставили их на колени и выложили это в интернет", - говорит один из них.

https://ria.ru/20250218/peterburg-2000062998.html

россия

удмуртская республика (удмуртия)

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происшествия, здоровье - общество, россия, удмуртская республика (удмуртия)