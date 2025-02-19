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Иркутяне передали в зону СВО за полгода 400 единиц гладкоствольного оружия - РИА Новости, 19.02.2025
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Надежные люди
 
15:49 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/irkutsk-2000319890.html
Иркутяне передали в зону СВО за полгода 400 единиц гладкоствольного оружия
Иркутяне передали в зону СВО за полгода 400 единиц гладкоствольного оружия - РИА Новости, 19.02.2025
Иркутяне передали в зону СВО за полгода 400 единиц гладкоствольного оружия
Иркутяне за полгода передали в зону СВО 400 единиц гладкоствольного оружия, сообщила пресс-служба мэрии Иркутска. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T15:49:00+03:00
2025-02-19T15:49:00+03:00
надежные люди
иркутск
белгородская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
сво
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ИРКУТСК, 19 фев - РИА Новости. Иркутяне за полгода передали в зону СВО 400 единиц гладкоствольного оружия, сообщила пресс-служба мэрии Иркутска. "Порядка 400 единиц оружия передали иркутяне в зону проведения СВО в течение полугода. Его собрали для передачи в Курскую и Белгородскую области. Бойцам оно необходимо для уничтожения беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении. Отмечается, что впервые такой груз был отправлен "за ленточку" летом прошлого года мэром Иркутска Русланом Болотовым. Он как частное лицо приобрел и передал военнослужащим два гладкоствольных ружья. Получение гражданского оружия, а также патронов к нему от иркутян проходит на основании соответствующего договора и акта приема-передачи. В Иркутске работа ведется совместно с управлением Росгвардии по региону.
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иркутск, белгородская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), сво
Надежные люди, Иркутск, Белгородская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), СВО
Иркутяне передали в зону СВО за полгода 400 единиц гладкоствольного оружия

Иркутяне передали в зону СВО 400 единиц гладкоствольного оружия за полгода

© Фото : пресс-служба мэра ИркутскаИркутяне передали в зону СВО за полгода 400 единиц гладкоствольного оружия
Иркутяне передали в зону СВО за полгода 400 единиц гладкоствольного оружия - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© Фото : пресс-служба мэра Иркутска
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ИРКУТСК, 19 фев - РИА Новости. Иркутяне за полгода передали в зону СВО 400 единиц гладкоствольного оружия, сообщила пресс-служба мэрии Иркутска.
"Порядка 400 единиц оружия передали иркутяне в зону проведения СВО в течение полугода. Его собрали для передачи в Курскую и Белгородскую области. Бойцам оно необходимо для уничтожения беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что впервые такой груз был отправлен "за ленточку" летом прошлого года мэром Иркутска Русланом Болотовым. Он как частное лицо приобрел и передал военнослужащим два гладкоствольных ружья.
Получение гражданского оружия, а также патронов к нему от иркутян проходит на основании соответствующего договора и акта приема-передачи. В Иркутске работа ведется совместно с управлением Росгвардии по региону.
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Надежные людиИркутскБелгородская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)СВО
 
 
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