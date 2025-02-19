https://ria.ru/20250219/irkutsk-2000319890.html

Иркутяне передали в зону СВО за полгода 400 единиц гладкоствольного оружия

Иркутяне передали в зону СВО за полгода 400 единиц гладкоствольного оружия - РИА Новости, 19.02.2025

Иркутяне передали в зону СВО за полгода 400 единиц гладкоствольного оружия

Иркутяне за полгода передали в зону СВО 400 единиц гладкоствольного оружия, сообщила пресс-служба мэрии Иркутска. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T15:49:00+03:00

2025-02-19T15:49:00+03:00

2025-02-19T15:49:00+03:00

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ИРКУТСК, 19 фев - РИА Новости. Иркутяне за полгода передали в зону СВО 400 единиц гладкоствольного оружия, сообщила пресс-служба мэрии Иркутска. "Порядка 400 единиц оружия передали иркутяне в зону проведения СВО в течение полугода. Его собрали для передачи в Курскую и Белгородскую области. Бойцам оно необходимо для уничтожения беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении. Отмечается, что впервые такой груз был отправлен "за ленточку" летом прошлого года мэром Иркутска Русланом Болотовым. Он как частное лицо приобрел и передал военнослужащим два гладкоствольных ружья. Получение гражданского оружия, а также патронов к нему от иркутян проходит на основании соответствующего договора и акта приема-передачи. В Иркутске работа ведется совместно с управлением Росгвардии по региону.

https://ria.ru/20250219/nakidki-2000271979.html

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иркутск, белгородская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), сво