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Почти 500 килограммов гумгруза для бойцов СВО передали школьники Химок - РИА Новости, 19.02.2025
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14:13 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/gumgruz-2000289168.html
Почти 500 килограммов гумгруза для бойцов СВО передали школьники Химок
Почти 500 килограммов гумгруза для бойцов СВО передали школьники Химок - РИА Новости, 19.02.2025
Почти 500 килограммов гумгруза для бойцов СВО передали школьники Химок
Школьники из Химок собрали почти 500 килограммов гуманитарного груза для бойцов специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T14:13:00+03:00
2025-02-19T14:13:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Школьники из Химок собрали почти 500 килограммов гуманитарного груза для бойцов специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Посылки передали местным волонтерам для дальнейшей отправки в зону боевых действий. Необходимые вещи доставят адресатам ко Дню защитника Отечества. Ученики лицея №12 собрали около 300 килограммов грузов. Это теплые вещи, предметы личной гигиены, медикаменты, продукты питания, детские рисунки и письма. "Участие в сборе принимал весь лицей. Это и педагоги, и детки вместе с родителями. Спасибо каждому неравнодушному жителю нашей страны, который вносит свой вклад в одно большое общее дело и участвует в сборах посылок для наших бойцов!" – рассказала исполняющая обязанности директора лицея №12, муниципальный депутат Юлия Ишкова. Еще 150 килограммов гумгруза собрали в школе №8 имени Матвеева. Здесь учителя вместе с ребятами собрали для военнослужащих вещи первой необходимости. Кроме того, юные химчане сами смастерили талисманы для защитников Родины. "Ребята сделали обереги в форме сердечек для наших бойцов. Фигурки сшили сами. К их наполнению тоже подошли ответственно – внутрь вложили кусочки ладана. Его мы вместе с учащимися привезли из поездки в Дивеево", – поделилась директор школы №8 имени Матвеева, общественница Ольга Игнатьева. Обе партии груза уже передали химкинскому волонтеру, супруге участника СВО Виктории с позывным "Еж". Ее команда доставит посылки прямо на передовую. Под ее руководством в Химках работает целое волонтерское движение. Добровольцы собирают гуманитарные грузы, плетут маскировочные сети, готовят сухие пайки, шьют и вяжут одежду, подушки, варежки и многое другое.
https://ria.ru/20250216/khimki-1999661400.html
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химки (городской округ в московской области)
Химки (городской округ в Московской области)
Почти 500 килограммов гумгруза для бойцов СВО передали школьники Химок

Школьники Химок отправили около 500 килограммов гумгруза для бойцов СВО

© Фото : Пресс-служба администрации ХимокПочти 500 килограммов гумгруза для бойцов СВО передали школьники Химок
Почти 500 килограммов гумгруза для бойцов СВО передали школьники Химок - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© Фото : Пресс-служба администрации Химок
Почти 500 килограммов гумгруза для бойцов СВО передали школьники Химок
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Школьники из Химок собрали почти 500 килограммов гуманитарного груза для бойцов специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Посылки передали местным волонтерам для дальнейшей отправки в зону боевых действий. Необходимые вещи доставят адресатам ко Дню защитника Отечества.
Память воинов-интернационалистов почтили в Химках - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
Память воинов-интернационалистов почтили в Химках
16 февраля, 12:31
Ученики лицея №12 собрали около 300 килограммов грузов. Это теплые вещи, предметы личной гигиены, медикаменты, продукты питания, детские рисунки и письма.
"Участие в сборе принимал весь лицей. Это и педагоги, и детки вместе с родителями. Спасибо каждому неравнодушному жителю нашей страны, который вносит свой вклад в одно большое общее дело и участвует в сборах посылок для наших бойцов!" – рассказала исполняющая обязанности директора лицея №12, муниципальный депутат Юлия Ишкова.
Еще 150 килограммов гумгруза собрали в школе №8 имени Матвеева. Здесь учителя вместе с ребятами собрали для военнослужащих вещи первой необходимости. Кроме того, юные химчане сами смастерили талисманы для защитников Родины.
"Ребята сделали обереги в форме сердечек для наших бойцов. Фигурки сшили сами. К их наполнению тоже подошли ответственно – внутрь вложили кусочки ладана. Его мы вместе с учащимися привезли из поездки в Дивеево", – поделилась директор школы №8 имени Матвеева, общественница Ольга Игнатьева.
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23 ноября 2024, 11:50
Обе партии груза уже передали химкинскому волонтеру, супруге участника СВО Виктории с позывным "Еж". Ее команда доставит посылки прямо на передовую.
Под ее руководством в Химках работает целое волонтерское движение. Добровольцы собирают гуманитарные грузы, плетут маскировочные сети, готовят сухие пайки, шьют и вяжут одежду, подушки, варежки и многое другое.
 
Химки (городской округ в Московской области)
 
 
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