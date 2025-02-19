https://ria.ru/20250219/germaniya-2000191443.html

Депутат от ССВ оценила участие российских СМИ в партийных мероприятиях

Депутат от ССВ оценила участие российских СМИ в партийных мероприятиях - РИА Новости, 19.02.2025

Депутат от ССВ оценила участие российских СМИ в партийных мероприятиях

Депутат бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен поприветствовала участие представителей российских СМИ в... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T02:49:00+03:00

2025-02-19T02:49:00+03:00

2025-02-19T02:49:00+03:00

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БЕРЛИН, 19 фев - РИА Новости. Депутат бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен поприветствовала участие представителей российских СМИ в партийных мероприятиях, поскольку, по ее мнению, это помогает выстраиванию взаимопонимания между странами. Во вторник вечером в Берлине проходило мероприятие ССВ под лозунгом "Европе нужен мир с Россией", на котором присутствовал корреспондент РИА Новости. "Общение друг с другом очень важно, поэтому я хочу еще раз сказать, что я считаю хорошим и приветствую тот факт, что на наши мероприятия приходят не только представители TAZ, FAZ или других (немецких - ред.) газет, но и российские СМИ. Я считаю, что уже давно пора снять запрет на контакты между немецкими и российскими политиками. Давно пора преодолеть эту медийную блокаду, поскольку для достижения взаимопонимания нам, конечно, необходимо общаться друг с другом", - сказала Дагделен. В качестве позитивного примера она привела действия новой администрации США по налаживанию диалога с Россией. Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными. За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещания на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры.

https://ria.ru/20250219/germaniya-2000191162.html

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в мире, россия, сша, москва, севим дагделен, сергей лавров, евросоюз, европарламент