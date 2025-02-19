https://ria.ru/20250219/gazprombank-2000387158.html
Число розничных клиентов Газпромбанка за год выросло до 5,7 млн человек
Число розничных клиентов Газпромбанка за год выросло до 5,7 млн человек - РИА Новости, 19.02.2025
Число розничных клиентов Газпромбанка за год выросло до 5,7 млн человек
Число активных розничных клиентов Газпромбанка за 2024 год выросло на 23% до 5,7 миллиона человек – это рекордный рост за всю историю розничного бизнеса банка,... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T19:47:00+03:00
2025-02-19T19:47:00+03:00
2025-02-19T19:47:00+03:00
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Число активных розничных клиентов Газпромбанка за 2024 год выросло на 23% до 5,7 миллиона человек – это рекордный рост за всю историю розничного бизнеса банка, сообщает кредитное учреждение.Общий портфель средств физических лиц (без учета клиентов частно-банковского бизнеса) за год увеличился до 2,4 триллиона рублей (+57%). При этом портфель вкладов и накопительных счетов розничных клиентов продемонстрировал рекорд, увеличившись более чем в полтора раза – до 2,1 триллиона рублей (+66%).Таким образом, отмечается в сообщении, за три года общий портфель средств физических лиц вырос более чем в 2,5 раза, а портфель вкладов – почти в четыре раза.Общее число премиальных клиентов приблизилось к отметке в 450 тысяч человек (рост на 38% за год), а общий портфель их пассивов превысил 920 миллиардов рублей (+64%).Объем выдачи дебетовых карт увеличился в 2024 году до 2,7 миллиона штук (+32%). Объем выдачи кредитов, обеспеченных транспортным средством или недвижимостью, вырос до 17,2 миллиарда рублей (+ 86% за год).Мобильный оператор ГПБ Мобайл в минувшем году продолжал расширять географию присутствия: он работает уже в 55 регионах России. Общая выручка ГПБ Мобайл увеличилась в 1,4 раза по сравнению с прошлым годом.Большое внимание банк уделял развитию и совершенствованию цифровых сервисов. Количество активных клиентов в дистанционном банковском обслуживании (ДБО) выросло более чем на 1 миллион человек (+27%) - до 4,9 миллиона клиентов. Интернет-банк Газпромбанка впервые вошел в тройку лидеров сразу в двух категориях рейтинга Markswebb – Digital office и Daily Banking, показав самый высокий рост среди российских банков. Кредитная организация также продолжила работу по трансформации сети отделений, открыв 25 офисов нового формата в регионах России. В 2025 году запланировано открытие более 120 таких офисов."Сегодня у нас почти 6 миллионов активных розничных клиентов – практически втрое выше показателя, который был в самом начале развития нашей розницы, и это наша гордость.... В ближайший год планируем держать фокус на росте транзакционной клиентской базы, развивать сберегательные и инвестиционные продукты, цифровые сервисы, расширять работу с премиальным сегментом, а также малым и средним бизнесом", – приводится в сообщении комментарий заместителя председателя правления Газпромбанка Алексея Поповича.
https://ria.ru/20250219/onlayn-inkassatsiya-1999847236.html
https://ria.ru/20250217/gazprombank-1999462207.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, газпромбанк, банки
Россия, Газпромбанк, Банки
Число розничных клиентов Газпромбанка за год выросло до 5,7 млн человек
Портфель средств физлиц Газпромбанка вырос за год до 2,4 трлн рублей
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Число активных розничных клиентов Газпромбанка за 2024 год выросло на 23% до 5,7 миллиона человек – это рекордный рост за всю историю розничного бизнеса банка, сообщает кредитное учреждение.
Общий портфель средств физических лиц (без учета клиентов частно-банковского бизнеса) за год увеличился до 2,4 триллиона рублей (+57%). При этом портфель вкладов и накопительных счетов розничных клиентов продемонстрировал рекорд, увеличившись более чем в полтора раза – до 2,1 триллиона рублей (+66%).
Таким образом, отмечается в сообщении, за три года общий портфель средств физических лиц вырос более чем в 2,5 раза, а портфель вкладов – почти в четыре раза.
Общее число премиальных клиентов приблизилось к отметке в 450 тысяч человек (рост на 38% за год), а общий портфель их пассивов превысил 920 миллиардов рублей (+64%).
Объем выдачи дебетовых карт увеличился в 2024 году до 2,7 миллиона штук (+32%). Объем выдачи кредитов, обеспеченных транспортным средством или недвижимостью, вырос до 17,2 миллиарда рублей (+ 86% за год).
Мобильный оператор ГПБ
Мобайл в минувшем году продолжал расширять географию присутствия: он работает уже в 55 регионах России
. Общая выручка ГПБ Мобайл увеличилась в 1,4 раза по сравнению с прошлым годом.
Большое внимание банк уделял развитию и совершенствованию цифровых сервисов. Количество активных клиентов в дистанционном банковском обслуживании (ДБО) выросло более чем на 1 миллион человек (+27%) - до 4,9 миллиона клиентов. Интернет-банк Газпромбанка впервые вошел в тройку лидеров сразу в двух категориях рейтинга Markswebb – Digital office и Daily Banking, показав самый высокий рост среди российских банков. Кредитная организация также продолжила работу по трансформации сети отделений, открыв 25 офисов нового формата в регионах России. В 2025 году запланировано открытие более 120 таких офисов.
"Сегодня у нас почти 6 миллионов активных розничных клиентов – практически втрое выше показателя, который был в самом начале развития нашей розницы, и это наша гордость.... В ближайший год планируем держать фокус на росте транзакционной клиентской базы, развивать сберегательные и инвестиционные продукты, цифровые сервисы, расширять работу с премиальным сегментом, а также малым и средним бизнесом", – приводится в сообщении комментарий заместителя председателя правления Газпромбанка Алексея Поповича.