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Египет призвал поддержать план реконструкции сектора Газа без переселения
Египет призвал поддержать план реконструкции сектора Газа без переселения - РИА Новости, 19.02.2025
Египет призвал поддержать план реконструкции сектора Газа без переселения
Международное сообщество должно поддержать план реконструкции сектора Газа без переселения палестинцев, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T15:33:00+03:00
2025-02-19T15:33:00+03:00
2025-02-19T15:33:00+03:00
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КАИР, 19 фев - РИА Новости. Международное сообщество должно поддержать план реконструкции сектора Газа без переселения палестинцев, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Ранее Египет сообщал о намерении представить в скором времени видение реконструкции сектора Газа, которое бы гарантировало сохранение пребывания палестинского народа на своей земле. Министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты заявил, что страна разрабатывает всеобъемлющую и многоэтапную концепцию восстановления сектора Газа. "Мы подчеркнули важность поддержки международным сообществом плана реконструкции сектора Газа без переселения палестинского народа", - сказал ас-Сиси в ходе совместной пресс-конференции в Мадриде с премьер-министром Испании Педро Санчесом. С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. В рамках первого этапа сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников и порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, уже состоялись шесть обменов. С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа - до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Израиль также позволил жителям сектора Газа вернуться с юга на север анклава. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
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в мире, египет, израиль, мадрид, абдель фаттах ас-сиси, педро санчес, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Египет, Израиль, Мадрид, Абдель Фаттах ас-Сиси, Педро Санчес, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Египет призвал поддержать план реконструкции сектора Газа без переселения
Президент Египта ас-Сиси призвал поддержать план реконструкции сектора Газа