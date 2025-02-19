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Суд взыскал 70 тысяч рублей с ФСИН в пользу избитого заключенного
Суд взыскал 70 тысяч рублей с ФСИН в пользу избитого заключенного - РИА Новости, 19.02.2025
Суд взыскал 70 тысяч рублей с ФСИН в пользу избитого заключенного
Советский районный суд Владивостока взыскал 70 тысяч рублей в пользу заключенного, которого избил замначальника отдела безопасности одной из колоний в Приморье, РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T03:29:00+03:00
2025-02-19T03:29:00+03:00
2025-02-19T03:29:00+03:00
происшествия
владивосток
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приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 19 фев – РИА Новости. Советский районный суд Владивостока взыскал 70 тысяч рублей в пользу заключенного, которого избил замначальника отдела безопасности одной из колоний в Приморье, сообщает суд. Истец обратился в суд, указав, что в 2018 году он прибыл для отбытия наказания в исправительную колонию, где к нему применил физическую силу заместитель начальника отдела безопасности исправительного учреждения. Он признан виновным по статье "Превышение должностных полномочий" с назначением соответствующего наказания. Истец просил взыскать с сотрудника колонии компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей. "Решением суда с Российской Федерации в лице ФСИН России по Приморскому краю за счет средств казны Российской Федерации в пользу истца взыскана компенсация морального вреда в размере 70 тысяч рублей", - говорится в сообщении. По данным суда, истцу были нанесены побои, его неправомерно поместили в изоляцию. При этом, определяя размер компенсации морального вреда, суд учел обстоятельства, личность потерпевшего и большой срок с момента события причинения вреда. Судебный акт не вступил в законную силу.
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происшествия, владивосток, россия, приморский край, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Владивосток, Россия, Приморский край, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Суд взыскал 70 тысяч рублей с ФСИН в пользу избитого заключенного
Суд взыскал 70 тысяч рублей с ФСИН в пользу избитого в Приморье заключенного
ВЛАДИВОСТОК, 19 фев – РИА Новости. Советский районный суд Владивостока взыскал 70 тысяч рублей в пользу заключенного, которого избил замначальника отдела безопасности одной из колоний в Приморье, сообщает суд.
Истец обратился в суд, указав, что в 2018 году он прибыл для отбытия наказания в исправительную колонию, где к нему применил физическую силу заместитель начальника отдела безопасности исправительного учреждения. Он признан виновным по статье "Превышение должностных полномочий" с назначением соответствующего наказания. Истец просил взыскать с сотрудника колонии компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей.
"Решением суда с Российской Федерации в лице ФСИН России
по Приморскому краю
за счет средств казны Российской Федерации в пользу истца взыскана компенсация морального вреда в размере 70 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
По данным суда, истцу были нанесены побои, его неправомерно поместили в изоляцию. При этом, определяя размер компенсации морального вреда, суд учел обстоятельства, личность потерпевшего и большой срок с момента события причинения вреда.
Судебный акт не вступил в законную силу.