Рейтинг@Mail.ru
Суд взыскал 70 тысяч рублей с ФСИН в пользу избитого заключенного - РИА Новости, 19.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:29 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/fsin-2000193139.html
Суд взыскал 70 тысяч рублей с ФСИН в пользу избитого заключенного
Суд взыскал 70 тысяч рублей с ФСИН в пользу избитого заключенного - РИА Новости, 19.02.2025
Суд взыскал 70 тысяч рублей с ФСИН в пользу избитого заключенного
Советский районный суд Владивостока взыскал 70 тысяч рублей в пользу заключенного, которого избил замначальника отдела безопасности одной из колоний в Приморье, РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T03:29:00+03:00
2025-02-19T03:29:00+03:00
происшествия
владивосток
россия
приморский край
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 19 фев – РИА Новости. Советский районный суд Владивостока взыскал 70 тысяч рублей в пользу заключенного, которого избил замначальника отдела безопасности одной из колоний в Приморье, сообщает суд. Истец обратился в суд, указав, что в 2018 году он прибыл для отбытия наказания в исправительную колонию, где к нему применил физическую силу заместитель начальника отдела безопасности исправительного учреждения. Он признан виновным по статье "Превышение должностных полномочий" с назначением соответствующего наказания. Истец просил взыскать с сотрудника колонии компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей. "Решением суда с Российской Федерации в лице ФСИН России по Приморскому краю за счет средств казны Российской Федерации в пользу истца взыскана компенсация морального вреда в размере 70 тысяч рублей", - говорится в сообщении. По данным суда, истцу были нанесены побои, его неправомерно поместили в изоляцию. При этом, определяя размер компенсации морального вреда, суд учел обстоятельства, личность потерпевшего и большой срок с момента события причинения вреда. Судебный акт не вступил в законную силу.
https://ria.ru/20250219/obligatsii-2000192883.html
владивосток
россия
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владивосток, россия, приморский край, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Владивосток, Россия, Приморский край, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Суд взыскал 70 тысяч рублей с ФСИН в пользу избитого заключенного

Суд взыскал 70 тысяч рублей с ФСИН в пользу избитого в Приморье заключенного

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 19 фев – РИА Новости. Советский районный суд Владивостока взыскал 70 тысяч рублей в пользу заключенного, которого избил замначальника отдела безопасности одной из колоний в Приморье, сообщает суд.
Истец обратился в суд, указав, что в 2018 году он прибыл для отбытия наказания в исправительную колонию, где к нему применил физическую силу заместитель начальника отдела безопасности исправительного учреждения. Он признан виновным по статье "Превышение должностных полномочий" с назначением соответствующего наказания. Истец просил взыскать с сотрудника колонии компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей.
"Решением суда с Российской Федерации в лице ФСИН России по Приморскому краю за счет средств казны Российской Федерации в пользу истца взыскана компенсация морального вреда в размере 70 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
По данным суда, истцу были нанесены побои, его неправомерно поместили в изоляцию. При этом, определяя размер компенсации морального вреда, суд учел обстоятельства, личность потерпевшего и большой срок с момента события причинения вреда.
Судебный акт не вступил в законную силу.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Суд арестовал облигации экс-зампреда "Интеркоммерц" в банке Люксембурга
03:22
 
ПроисшествияВладивостокРоссияПриморский крайФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала