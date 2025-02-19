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В Севастополе мужчину задержали за призывы убивать россиян - РИА Новости, 19.02.2025
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12:07 19.02.2025 (обновлено: 12:46 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/fsb-2000252873.html
В Севастополе мужчину задержали за призывы убивать россиян
В Севастополе мужчину задержали за призывы убивать россиян - РИА Новости, 19.02.2025
В Севастополе мужчину задержали за призывы убивать россиян
Жителя Севастополя задержали за публичные призывы к убийству россиян, сообщила пресс-служба управления ФСБ по региону. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T12:07:00+03:00
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происшествия
севастополь
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости. Жителя Севастополя задержали за публичные призывы к убийству россиян, сообщила пресс-служба управления ФСБ по региону. "Следственным отделом УФСБ в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием интернета")", — говорится в сообщении.Максимальное наказание по этой статьей составляет пять лет лишения свободы.По данным ФСБ, 37-летний мужчина под псевдонимом Saint Paul делал в Telegram публикации, в которых призывал убивать россиян и к другим экстремистским действиям.
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происшествия, севастополь, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Севастополь, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Севастополе мужчину задержали за призывы убивать россиян

Жителю Севастополя грозит до 5 лет лишения свободы за призывы убивать россиян

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости. Жителя Севастополя задержали за публичные призывы к убийству россиян, сообщила пресс-служба управления ФСБ по региону.
"Следственным отделом УФСБ в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием интернета")", — говорится в сообщении.
Максимальное наказание по этой статьей составляет пять лет лишения свободы.
По данным ФСБ, 37-летний мужчина под псевдонимом Saint Paul делал в Telegram публикации, в которых призывал убивать россиян и к другим экстремистским действиям.
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ПроисшествияСевастопольРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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