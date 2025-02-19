https://ria.ru/20250219/fevral-1911585840.html

Производственный календарь на февраль-2025: рабочие и выходные дни месяца

Как отдыхаем в феврале 2025: официальные выходные и праздники

Производственный календарь на февраль-2025: рабочие и выходные дни месяца

Как граждане нашей страны будут отдыхать в последний зимний месяц, сколько в нем рабочих, праздничных и выходных дней по производственному календарю, стоит ли... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T14:26:00+03:00

2025-02-19T14:26:00+03:00

2025-02-19T14:33:00+03:00

общество

отдых в россии

праздники

нерабочие дни

производственный календарь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994664967_0:5:1300:736_1920x0_80_0_0_ebcfd23e2f77973b1638ef9317c4f7db.png

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Как граждане нашей страны будут отдыхать в последний зимний месяц, сколько в нем рабочих, праздничных и выходных дней по производственному календарю, стоит ли брать отпуск в феврале и куда можно поехать в России, – в материале РИА Новости.Как отдыхаем в феврале-2025Во втором месяце года в России отмечают один государственный праздник – День защитника Отечества – 23 февраля. Так как в 2025 году он выпадает на воскресенье, дополнительного выходного дня в феврале не будет, он перенесен на майские праздники Всего в этом месяце 20 рабочих дат и 8 выходных.Официальные выходные дни в РоссииКоличество календарных выходных в феврале 2025 года зависит от длительности рабочей недели:Как отдыхаем на 23 Февраля в 2025 годуТак как в 2025 году День защитника Отечества приходится на воскресенье, правительством было решено перенести (постановление Правительства РФ от 4 октября 2024 года №1335) выходной день на четверг, 8 мая, в результате россиян ждут длительные выходные в честь Дня Победы (с 8 по 11 мая включительно). А в феврале дополнительных выходных не намечено.ПраздникиФевраль насыщен различными профессиональными праздниками. Например, 8 февраля отмечается День российской науки – значимая дата для профессоров, ученых, академиков, студентов, которые посвящают свою жизнь научной и исследовательской деятельности, развивают перспективные направления в науке и разрабатывают новейшие технологии.Ежегодно 10 февраля свой праздник отмечают дипломатические работники России – послы, консулы, представители дипмиссий и другие сотрудники МИДа.15 февраля православные верующие празднуют один из 12 главных (двунадесятых) праздников – Сретение Господне.День защитника Отечества (23 февраля) посвящен воинской славе и мужеству защитников Родины. В этот день проходят парады, митинги, спортивные соревнования и различные мероприятия военной тематики.27 февраля обозначен Днем Сил специальных операций в России – он входит в число памятных дат Вооруженных сил нашей Родины.Производственный календарьИнформация в производственном календаре отражает данные об официальных рабочих, праздничных и выходных днях. Он ежегодно утверждается Правительством РФ и является важным инструментом для бухгалтеров и персонала отдела кадров при расчете заработной платы, отпускных и других выплат. А сотрудникам помогает планировать отпуск или личные дела, чтобы получить максимальное количество свободных дней и не потерять в оплате труда.Сколько рабочих днейФевраль является самым коротким месяцем по количеству календарных дней, но не по количеству рабочих. Трудовой график на февраль 2025 года выглядит следующим образом:В то время как в январе 2025 их всего 17, а в июне – 19 рабочих дней.Норма рабочего времени в февралеНорма продолжительности рабочего времени в феврале 2025 года составляет:Когда лучше взять отпуск в февралеБрать отпуск выгоднее всего в те месяцы, в которых больше рабочих дней, так можно получить максимальную сумму отпускных. В феврале 2025 их 20, есть возможность прибавить к отпуску выходные дни, что позволит увеличить время отдыха. Выбор дат для отпуска зависит от личных предпочтений и планов. Это может быть как начало или середина месяца, так и конец февраля. Важно также учесть погодные условия в том месте, куда планируется поехать.Куда съездить отдохнутьВ конце зимы можно отправиться как на горнолыжные курорты, так и в жаркие страны. Покорять горные вершины или греться на солнце у моря – выбор для каждого индивидуален. Можно также посетить Москву или Санкт-Петербург – столицы привлекают туристов зимними пейзажами, обширной культурной программой, обилием развлечений. Планировать отдых в феврале стоит заранее, чтобы выбрать выгодное предложение.

https://ria.ru/20250129/kros-1996021244.html

https://ria.ru/20250216/sretenie_gospodne-1844706150.html

https://ria.ru/20250206/kalendar-1965161916.html

https://ria.ru/20250117/puteshestviya-1994293199.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, отдых в россии, праздники, нерабочие дни, производственный календарь