В Европе признали незаменимость США в военных вопросах, пишет FT
FT: в Европе признали, что без США не могут решать даже простые военные задачи
© AP Photo / Chris SewardАмериканские военные
© AP Photo / Chris Seward
Американские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. В Европе признают, что без США не способны проводить не только сложные военные операции, но и даже решать простые задачи, пишет газета Financial Times со ссылкой на министра иностранных дел одной из европейских стран, чье название не указывается в статье.
"Их (американцев) не без причины называют незаменимым союзником... Без них мы не можем проводить никаких сложных военных операций или решать даже простые задачи", - приводит издание слова министра.
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Вице-президент США Джей-Ди Вэнс в пятницу выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. В своей речи он заявил, что европейские лидеры игнорируют своих граждан, будто считают их "обученными животными", не слушают избирателей, подавляют или отменяют выборы на основе "хлипких подозрений", как произошло, например, в Румынии. По мнению Вэнса, опасность для Европы представляют не Россия или Китай, Европа сама угрожает себе. Присутствовавшие слушали Вэнса молча и почти не аплодировали ему. Позже Трамп отметил, что слушал выступление Вэнса, и назвал его речь хорошей, предупредив Европу о том, что той следует быть осторожней.
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