https://ria.ru/20250219/evropa-2000215648.html

В Европе признали незаменимость США в военных вопросах, пишет FT

В Европе признали незаменимость США в военных вопросах, пишет FT - РИА Новости, 19.02.2025

В Европе признали незаменимость США в военных вопросах, пишет FT

В Европе признают, что без США не способны проводить не только сложные военные операции, но и даже решать простые задачи, пишет газета Financial Times со... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T09:26:00+03:00

2025-02-19T09:26:00+03:00

2025-02-19T09:26:00+03:00

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. В Европе признают, что без США не способны проводить не только сложные военные операции, но и даже решать простые задачи, пишет газета Financial Times со ссылкой на министра иностранных дел одной из европейских стран, чье название не указывается в статье. "Их (американцев) не без причины называют незаменимым союзником... Без них мы не можем проводить никаких сложных военных операций или решать даже простые задачи", - приводит издание слова министра.Издание указывает на военную операцию Франции в Мали в 2013 году, для которой потребовалась помощь США в транспортировке военной техники, а также постоянно использовались американские самолеты-дозаправщики. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс в пятницу выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. В своей речи он заявил, что европейские лидеры игнорируют своих граждан, будто считают их "обученными животными", не слушают избирателей, подавляют или отменяют выборы на основе "хлипких подозрений", как произошло, например, в Румынии. По мнению Вэнса, опасность для Европы представляют не Россия или Китай, Европа сама угрожает себе. Присутствовавшие слушали Вэнса молча и почти не аплодировали ему. Позже Трамп отметил, что слушал выступление Вэнса, и назвал его речь хорошей, предупредив Европу о том, что той следует быть осторожней.

https://ria.ru/20250214/evropa-1999196682.html

https://ria.ru/20250217/konferentsiya-1999740815.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, европа, сша, франция