https://ria.ru/20250219/elektrichestvo-2000301407.html

Электричество в Рыльске восстановили после атаки ВСУ на электроподстанцию

Электричество в Рыльске восстановили после атаки ВСУ на электроподстанцию - РИА Новости, 19.02.2025

Электричество в Рыльске восстановили после атаки ВСУ на электроподстанцию

Электричество в Рыльске Курской области оперативно восстановили после атаки двух беспилотников на электроподстанцию, сообщил врио губернатора Александр... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T15:01:00+03:00

2025-02-19T15:01:00+03:00

2025-02-19T15:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

рыльск

курская область

александр хинштейн

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Электричество в Рыльске Курской области оперативно восстановили после атаки двух беспилотников на электроподстанцию, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. "Украинские нацисты продолжают наносить удары по мирной инфраструктуре. В результате атаки двух беспилотников на электроподстанцию в Рыльске поврежден силовой кабель. Аварийные бригады уже работают. Как доложил мне глава района, электричество в Рыльске оперативно восстановлено", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале. Он попросил всех жителей сохранять бдительность и быть предельно осторожными. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 60 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241220/udar-1990483595.html

https://ria.ru/20241220/rylsk-1990515226.html

россия

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россия, рыльск, курская область, александр хинштейн, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины