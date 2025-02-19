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В Екатеринбурге на рынке нашли три тысячи флаконов нелегальных духов
В Екатеринбурге на рынке нашли три тысячи флаконов нелегальных духов - РИА Новости, 19.02.2025
В Екатеринбурге на рынке нашли три тысячи флаконов нелегальных духов
Три тысячи флаконов нелегального парфюма изъяты из продажи на одном из оптовых рынков Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе Уральского таможенного... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T10:43:00+03:00
2025-02-19T10:43:00+03:00
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев – РИА Новости. Три тысячи флаконов нелегального парфюма изъяты из продажи на одном из оптовых рынков Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе Уральского таможенного управления. "У индивидуальных предпринимателей не оказалось документов на продукцию, подтверждающую легальность происхождения товара и законность ввоза в страну. А сами духи не имели обязательной маркировки. В отношении бизнесменов проводится таможенный контроль. Вся партия изъята", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что из торгового оборота были изъяли три тысячи флаконов духов производства Франции, США, Италии и ОАЭ с признаками незаконного перемещения через таможенную границу.
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Екатеринбург, Франция, США, Происшествия
В Екатеринбурге на рынке нашли три тысячи флаконов нелегальных духов
В Екатеринбурге на оптовом рынке изъяли три тысячи флаконов нелегального парфюма