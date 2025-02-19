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В Екатеринбурге на рынке нашли три тысячи флаконов нелегальных духов

В Екатеринбурге на рынке нашли три тысячи флаконов нелегальных духов - РИА Новости, 19.02.2025

В Екатеринбурге на рынке нашли три тысячи флаконов нелегальных духов

Три тысячи флаконов нелегального парфюма изъяты из продажи на одном из оптовых рынков Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе Уральского таможенного... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T10:43:00+03:00

2025-02-19T10:43:00+03:00

2025-02-19T10:43:00+03:00

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев – РИА Новости. Три тысячи флаконов нелегального парфюма изъяты из продажи на одном из оптовых рынков Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе Уральского таможенного управления. "У индивидуальных предпринимателей не оказалось документов на продукцию, подтверждающую легальность происхождения товара и законность ввоза в страну. А сами духи не имели обязательной маркировки. В отношении бизнесменов проводится таможенный контроль. Вся партия изъята", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что из торгового оборота были изъяли три тысячи флаконов духов производства Франции, США, Италии и ОАЭ с признаками незаконного перемещения через таможенную границу.

https://ria.ru/20250114/tamozhnya-1993608648.html

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екатеринбург, франция, сша, происшествия