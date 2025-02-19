https://ria.ru/20250219/efimov-2000234653.html

Ефимов: в Москве выставили на торги право проведения КРТ еще двух участков

Ефимов: в Москве выставили на торги право проведения КРТ еще двух участков - РИА Новости, 19.02.2025

Ефимов: в Москве выставили на торги право проведения КРТ еще двух участков

Москва выставила на торги право на комплексное развитие двух участков общей площадью 30,7 гектара в Южном Бутове, заявки на участие в аукционе принимают до 24... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T12:26:00+03:00

2025-02-19T12:26:00+03:00

2025-02-19T12:53:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

максим гаман

сергей собянин

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806550_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_63c9605c30c415d09acdca1251c7f459.jpg

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Москва выставила на торги право на комплексное развитие двух участков общей площадью 30,7 гектара в Южном Бутове, заявки на участие в аукционе принимают до 24 марта, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.В сообщении уточняется, что аукцион запланирован на 1 апреля."Город выставил на аукцион право на заключение договора о комплексном развитии территории, частично расположенной в бывшей промзоне "Южное Бутово". Победитель торгов сможет создать на участках общей площадью свыше 30 гектаров новый городской квартал с жильем и объектами инфраструктуры. Инвестиции в реализацию проекта превысят 106 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект оценивается не менее чем в 1,7 миллиарда рублей", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В рамках реорганизации участков в Южном Бутове появится свыше 4 тысяч рабочих мест. Они распложены недалеко от станции Бутово МЦД-2.В свою очередь глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман рассказал, что на участках предусмотрено строительство квартала, где построят около 180 тысяч квадратных метров современного жилья. Кроме того, здесь появятся образовательный комплекс, включающий школу для 900 учеников и детский сад на 200 воспитанников, многофункциональный общественный комплекс с гостиницей. Также для жителей возведут физкультурно-оздоровительный центр с бассейном.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об увеличении числа проектов КРТ в Москве по итогам прошлого года в 1,6 раза.

https://ria.ru/20250219/efimov-2000185510.html

https://ria.ru/20250218/tserkov-2000038163.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, сергей собянин, градостроительный комплекс москвы