https://ria.ru/20250219/efimov-2000185510.html

Ефимов: в Новой Москве летом 2025 года построят еще около 5 км дорог

Ефимов: в Новой Москве летом 2025 года построят еще около 5 км дорог - РИА Новости, 19.02.2025

Ефимов: в Новой Москве летом 2025 года построят еще около 5 км дорог

В Мосрентгене в Новой Москве идет строительство новых дорог, которые соединят поселок с МКАД и Калужским шоссе, рассказал заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T09:14:00+03:00

2025-02-19T09:14:00+03:00

2025-02-19T09:14:00+03:00

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. В Мосрентгене в Новой Москве идет строительство новых дорог, которые соединят поселок с МКАД и Калужским шоссе, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Обновление улично-дорожной сети поселка Мосрентген включает в себя два этапа: строительство новой магистральной улицы протяженностью 500 метров от Институтского проезда до строящейся дороги второго этапа, а также дороги протяженностью 2,7 километра, которая пройдет от дублера МКАД до улицы Адмирала Корнилова", - приводит слова Ефимова его пресс-служба.По словам замглавы города, всего в эксплуатацию должны ввести около пяти километров новых дорог и улиц, благодаря чему улучшится связь Мосрентгена с МКАД и Калужским шоссе. Строительные работы планируется закончить летом 2025 года.В ходе первого этапа в поселке возведут новую магистральную улицу, которая пройдет от Институтского проезда до строящейся дороги второго этапа. Эта улица готова на 62% - построены два километра дороги, по которой уже ездят машины.Второй этап строительства выполнен на 70%. Речь идет о дороге длиной 2,7 километра, которая заходит в Мосрентген с дублера МКАД и, обходя Троицкий лесопарк, достигает улицы Адмирала Корнилова. На перекрестке строители оборудуют транспортную развязку и путепровод, чтобы можно было подъехать к станции метро "Корниловская".Как отметил глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, эта дорога станет частью дублера Калужского шоссе, и соединит трассу Мамыри – Пенино – Шарапово с МКАД. Помимо этого, с новой трассы можно будет напрямую выехать на Калужское шоссе.Ранее мэр Сергей Собянин объявил об открытии нового участка улицы Ивана Франко на западе столицы.

https://ria.ru/20250218/tserkov-2000038163.html

https://ria.ru/20250218/efimov-1999927468.html

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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы