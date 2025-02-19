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Ефимов: в Новой Москве летом 2025 года построят еще около 5 км дорог - РИА Новости, 19.02.2025
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09:14 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/efimov-2000185510.html
Ефимов: в Новой Москве летом 2025 года построят еще около 5 км дорог
Ефимов: в Новой Москве летом 2025 года построят еще около 5 км дорог - РИА Новости, 19.02.2025
Ефимов: в Новой Москве летом 2025 года построят еще около 5 км дорог
В Мосрентгене в Новой Москве идет строительство новых дорог, которые соединят поселок с МКАД и Калужским шоссе, рассказал заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T09:14:00+03:00
2025-02-19T09:14:00+03:00
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. В Мосрентгене в Новой Москве идет строительство новых дорог, которые соединят поселок с МКАД и Калужским шоссе, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Обновление улично-дорожной сети поселка Мосрентген включает в себя два этапа: строительство новой магистральной улицы протяженностью 500 метров от Институтского проезда до строящейся дороги второго этапа, а также дороги протяженностью 2,7 километра, которая пройдет от дублера МКАД до улицы Адмирала Корнилова", - приводит слова Ефимова его пресс-служба.По словам замглавы города, всего в эксплуатацию должны ввести около пяти километров новых дорог и улиц, благодаря чему улучшится связь Мосрентгена с МКАД и Калужским шоссе. Строительные работы планируется закончить летом 2025 года.В ходе первого этапа в поселке возведут новую магистральную улицу, которая пройдет от Институтского проезда до строящейся дороги второго этапа. Эта улица готова на 62% - построены два километра дороги, по которой уже ездят машины.Второй этап строительства выполнен на 70%. Речь идет о дороге длиной 2,7 километра, которая заходит в Мосрентген с дублера МКАД и, обходя Троицкий лесопарк, достигает улицы Адмирала Корнилова. На перекрестке строители оборудуют транспортную развязку и путепровод, чтобы можно было подъехать к станции метро "Корниловская".Как отметил глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, эта дорога станет частью дублера Калужского шоссе, и соединит трассу Мамыри – Пенино – Шарапово с МКАД. Помимо этого, с новой трассы можно будет напрямую выехать на Калужское шоссе.Ранее мэр Сергей Собянин объявил об открытии нового участка улицы Ивана Франко на западе столицы.
https://ria.ru/20250218/tserkov-2000038163.html
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Новой Москве летом 2025 года построят еще около 5 км дорог

Ефимов: в ТиНАО летом 2025 года построят дороги длиной около 5 км

© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвызаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. В Мосрентгене в Новой Москве идет строительство новых дорог, которые соединят поселок с МКАД и Калужским шоссе, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Обновление улично-дорожной сети поселка Мосрентген включает в себя два этапа: строительство новой магистральной улицы протяженностью 500 метров от Институтского проезда до строящейся дороги второго этапа, а также дороги протяженностью 2,7 километра, которая пройдет от дублера МКАД до улицы Адмирала Корнилова", - приводит слова Ефимова его пресс-служба.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
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По словам замглавы города, всего в эксплуатацию должны ввести около пяти километров новых дорог и улиц, благодаря чему улучшится связь Мосрентгена с МКАД и Калужским шоссе. Строительные работы планируется закончить летом 2025 года.
В ходе первого этапа в поселке возведут новую магистральную улицу, которая пройдет от Институтского проезда до строящейся дороги второго этапа. Эта улица готова на 62% - построены два километра дороги, по которой уже ездят машины.
Второй этап строительства выполнен на 70%. Речь идет о дороге длиной 2,7 километра, которая заходит в Мосрентген с дублера МКАД и, обходя Троицкий лесопарк, достигает улицы Адмирала Корнилова. На перекрестке строители оборудуют транспортную развязку и путепровод, чтобы можно было подъехать к станции метро "Корниловская".
Как отметил глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, эта дорога станет частью дублера Калужского шоссе, и соединит трассу Мамыри – Пенино – Шарапово с МКАД. Помимо этого, с новой трассы можно будет напрямую выехать на Калужское шоссе.
Ранее мэр Сергей Собянин объявил об открытии нового участка улицы Ивана Франко на западе столицы.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
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Владимир Ефимов (Правительство Москвы)МоскваГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
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