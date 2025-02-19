https://ria.ru/20250219/dubrovskiy-2000281415.html

СМИ сообщили о задержании сына экс-губернатора Челябинской области

СМИ сообщили о задержании сына экс-губернатора Челябинской области - РИА Новости, 19.02.2025

СМИ сообщили о задержании сына экс-губернатора Челябинской области

Силовики задержали сына бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского Александра, сообщает 74.ru. "За ним пришли по делу министра дорожного... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T13:42:00+03:00

2025-02-19T13:42:00+03:00

2025-02-19T15:49:00+03:00

происшествия

челябинская область

россия

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Силовики задержали сына бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского Александра, сообщает 74.ru. "За ним пришли по делу министра дорожного хозяйства и транспорта Алексея Нечаева", — говорится в публикации.В статье отмечается, что пока неизвестно, в чем его подозревают. В среду УФСБ России по Челябинской области сообщило о задержании министра Нечаева. Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона сообщил, что Нечаев подозревается в растрате в особо крупном размере. В министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона проводятся обыски, добавил он.

https://ria.ru/20250217/zloupotreblenie-1999778116.html

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происшествия, челябинская область, россия