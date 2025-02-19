СМИ сообщили о задержании сына экс-губернатора Челябинской области
Силовики задержали сына экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского
© Фото : страница Александра Дубровского в соцсетиАлександр Дубровский
© Фото : страница Александра Дубровского в соцсети
Александр Дубровский. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Силовики задержали сына бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского Александра, сообщает 74.ru.
"За ним пришли по делу министра дорожного хозяйства и транспорта Алексея Нечаева", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что пока неизвестно, в чем его подозревают.
В среду УФСБ России по Челябинской области сообщило о задержании министра Нечаева.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона сообщил, что Нечаев подозревается в растрате в особо крупном размере. В министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона проводятся обыски, добавил он.
"За ним пришли по делу министра дорожного хозяйства и транспорта Алексея Нечаева", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что пока неизвестно, в чем его подозревают.
В среду УФСБ России по Челябинской области сообщило о задержании министра Нечаева.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона сообщил, что Нечаев подозревается в растрате в особо крупном размере. В министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона проводятся обыски, добавил он.
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