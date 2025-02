https://ria.ru/20250219/dogovorilis-2000116108.html

Захват России без боя: Запад тайно готовился к этому моменту три года

Чудотворящие переговоры высоких делегаций России и США в Эр-Рияде вызвали обильное мироточение в западных деловых кругах, загибающихся под грузом худшего в недавней истории экономического кризиса, и оживили надежды на возвращение как дешевого российского сырья к ним, так и иностранных шмоток и прочих "поршей" к нам.Еще пару месяцев назад ничтожный российский рынок, описываемый на Западе как стройные ряды русских бабушек, торгующих самогоном и чипами из стиральных машин, после проезда "Аурусов" по красным дорожкам в Саудовской Аравии вдруг мановением руки стал "пространством взаимовыгодного сотрудничества" и "основанием нового, справедливого миропорядка".Дошло до того, что издание The Economist на полном серьезе делится внутренней европейской кухней, где "некоторые европейские чиновники с жадностью смотрят на российский газ": "Снижение счетов за электроэнергию может оживить <...> европейскую промышленность и успокоить домохозяйства". Переобувшиеся в тройном тулупе аналитики Goldman Sachs в полете заявляют, что завершение украинского конфликта приведет к росту ВВП Евросоюза на 0,5% — за счет дешевых энергоносителей из России.В свою очередь, глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил в интервью The New York Times, что "американские нефтяные компании в будущем захотят вернуться в Российскую Федерацию для доступа к ее природным ресурсам", потому что ранее американский бизнес в России был "очень успешным", поэтому американские компании не захотят отказываться от возможностей, которые им ранее предоставляла наша страна.Даже такие мощные и принципиальные компании, как Visa и Mastercard, уже вовсю "рассматривают возможность" возвращения в Россию к концу 2025 года. Издание The Wall Street Journal недавно стыдливо признало, что "рынок России до конфликта был значимым источником дохода для многих брендов и его полное игнорирование имеет финансовые последствия", то есть — и снова здравствуйте!Нас совершенно не удивляют способности западного бизнеса к беспринципной политической мимикрии, тут комментариев вообще нет, и есть всего один вопрос: а Россию-то вы спросили, господа хорошие?За десятилетия до СВО западный бизнес привык воспринимать Россию как хороший и благоустроенный торговый центр с чистыми туалетами, где у тебя ни о чем не спрашивают и ничего не требуют, если ты платишь минимальную аренду. Иногда такая позиция проскальзывает и с российской стороны: недавно прошла информация, что некая бизнес-ассоциация торговых центров по собственному почину обратилась к Inditex (владеющей, в частности, брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Pull & Bear), а также к Uniqlo и H&M с петицией, где отмечает, что хотела бы "возвращения западных брендов одежды, потому что нынешний набор компаний, представленных в ТЦ, не обеспечивает сравнимый объем продаж".Интересно, что многие беглецы весь период СВО стояли в позе отличника ГТО на старте: как выясняется, многие западные компании в документах о своем уходе внесли пункт, согласно которому "в случае возвращения в Россию им будет предоставлен режим наибольшего благоприятствования", то есть уже состоявшееся у них в голове триумфальное возвращение будет не только с ноги, но и с огромной форой.Есть информация, что на отечественный рынок уже готовы великодушно вернуться до 350 брендов, ушедших из страны в 2022 году. Но наши маленькие друзья, уткнувшиеся с головой в калькулятор, немного пропустили тот момент, когда страна, из которой они с пафосом бежали, изменилась навсегда (как и ее рынок).Реальность такова, что автоматического восстановления статус-кво чуть ли не с извинениями с нашей стороны не будет: иностранные компании, покинувшие Россию по политическим причинам, возвращаться на прежних условиях не должны, не могут и не будут.В частности, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что возможное возвращение западных брендов в Россию — это "нормальная практика", но оно должно происходить на конкурентной основе. Западные компании "смогут вернуться в Москву, продолжить здесь конкуренцию с российскими производителями": "Это совершенно нормальная мировая торговая практика. И такая конкуренция была бы в интересах потребителей, то есть нас с вами".В любом случае возвращение иностранных брендов должно сопровождаться серьезными юридическими и финансовыми обязательствами перед государством и потребителями.Некоторые эксперты считают, что нам будет полезно перенять опыт ОАЭ, где с доступом к внутреннему рынку все очень жестко, но недостатка в желающих не наблюдается.Вот возможный список минимальных мер к беглецам:В иностранных инвестициях как таковых ничего плохого для страны нет: согласно информации от Минэкономразвития, каждый миллиард долларов прямых инвестиций создает в России 15-20 тысяч рабочих мест. Кроме того, усиление внутренней конкуренции между иностранными коммерсантами тоже будет нам на благо. По некоторым данным, Китай занимает более 50% российского авторынка, что очевидным образом дает ему возможность диктовать свои условия. При расширении линейки поставщиков (и особенно при увеличении масштабов локализации) таких дружественных рычагов будет становиться все меньше.Но в любом случае перед какими-либо расчетами, процентами и договорами каждого "возвращанта" следует подвергнуть жесткой фильтрации. Оскорблял Россию и русских? Давал деньги ВСУ или на оружие, которым убивали наших парней?Тогда забудь слово "Россия": мы не дадим строить торговые центры на могилах наших солдат.

