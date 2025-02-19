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Нижегородская делегация расширяет сотрудничество с ОАЭ

Нижегородская делегация расширяет сотрудничество с ОАЭ - РИА Новости, 19.02.2025

Нижегородская делегация расширяет сотрудничество с ОАЭ

Делегация Нижегородской области во главе с губернатором Глебом Никитиным находится с рабочим визитом в Объединенных Арабских Эмиратах с целью привлечения... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T23:05:00+03:00

2025-02-19T23:05:00+03:00

2025-02-19T23:05:00+03:00

нижегородская область

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 фев - РИА Новости. Делегация Нижегородской области во главе с губернатором Глебом Никитиным находится с рабочим визитом в Объединенных Арабских Эмиратах с целью привлечения инвестиций и расширения торгово-экономического сотрудничества, сообщает пресс-служба правительства региона. "Мы видим огромные возможности для всестороннего развития торговых отношений между Объединенными Арабскими Эмиратами и нашим регионом. Рассматриваем эту поездку как возможность реально повлиять на возникающие трудности в торговых отношениях, обсудить конкретные способы оптимизации этих отношений. Уверен, что Нижегородская область обладает большим потенциалом для развития экономического сотрудничества, масштабной международной торговли по целому ряду направлений", - приводятся в сообщении слова Никитина. В рамках деловой программы состоялись встречи с президентом и генеральным директором Торговой палаты Дубая Мохаммадом Лутахом, а также с руководством Палаты цифровой экономики Дубая. Обсуждались возможности сотрудничества в приоритетных для Нижегородской области отраслях, включая расширение экспортного потенциала и усовершенствование механизмов торговли. "Мы рассчитываем расширить перечень экспортируемой продукции и готовы учитывать индивидуальные запросы импортеров, оказывая содействие в установлении деловых контактов с предприятиями Нижегородской области. Важно отметить, что наши намерения выходят за рамки агропромышленного экспорта. Наш регион обладает мощным промышленным потенциалом, в частности в химической и фармацевтической отраслях, и мы поддерживаем инициативы нижегородских компаний по выходу на рынок ОАЭ. Кроме того, мы заинтересованы в оптимизации механизмов взаимной торговли", - цитирует пресс-служба слова Никитина. Также важным направлением обсуждения стало развитие инновационных технологий. Как подчеркнул губернатор Нижегородской области, ценным направлением экспорта являются ИТ-решения и инновационные технологии. "Нижегородская область сегодня является одним из лидеров в России по производству ИТ-решений, а технологии, разработанные нижегородскими предприятиями, широко используются за пределами нашей страны. Компании из Нижегородской области поставляют программное обеспечение, системы аналитики, телекоммуникационные решения, диджитал-решения в сфере маркетинга в страны Персидского залива. Уже сегодня три нижегородские ИТ-компании имеют официальные представительства в Арабских Эмиратах. Мы рассчитываем на дальнейшее сотрудничество в сфере информационных технологий", - подчеркнул Никитин. В ходе встречи глава региона пригласил руководство Палаты цифровой экономики Дубая принять участие в десятой выставке "Цифровая индустрия промышленной России" ("ЦИПР"), в том числе предложил рассмотреть возможность представить на ней собственный стенд. В свою очередь, представители Палаты пригласили нижегородскую делегацию и ИТ-компании региона принять участие в выставке технологических стартапов Expand North Star, которая пройдет 12-15 октября в Дубае. По словам губернатора, будет рассмотрена возможность размещения нижегородского стенда. В рамках встреч губернатор Нижегородской области также представил межвузовский ИТ-кампус мирового уровня "Неймарк" - платформу для различных форматов образования, симбиоз университетов-партнеров и ИТ-компаний. Кроме того, делегация Нижегородской области посетила выставку пищевой промышленности и производства напитков "Галфуд Дубай 2025" (Gulfood), где ознакомилась с передовыми технологиями и товарами. На выставке Российский экспортный центр организовал стенд "Сделано в России", где была представлена в том числе нижегородских компаний - Володарского мукомольного комбината и производителя и поставщик морепродуктов "Лунское море".

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нижегородская область, оаэ, глеб никитин, россия