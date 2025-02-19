https://ria.ru/20250219/biryukov-2000296457.html

Специалисты проводят очистку крыш жилых домов Москвы после снегопада

Специалисты проводят очистку крыш жилых домов Москвы после снегопада - РИА Новости, 19.02.2025

Специалисты проводят очистку крыш жилых домов Москвы после снегопада

Специалисты проводят очистку крыш жилых домов Москвы после снегопада, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T14:44:00+03:00

2025-02-19T14:44:00+03:00

2025-02-19T14:44:00+03:00

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Специалисты проводят очистку крыш жилых домов Москвы после снегопада, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В течение светового дня проводим очистку от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. Задействовано необходимое количество автоподъемников и бригад кровельщиков. Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов", – рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.

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