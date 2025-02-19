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Специалисты проводят очистку крыш жилых домов Москвы после снегопада
Специалисты проводят очистку крыш жилых домов Москвы после снегопада - РИА Новости, 19.02.2025
Специалисты проводят очистку крыш жилых домов Москвы после снегопада
Специалисты проводят очистку крыш жилых домов Москвы после снегопада, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T14:44:00+03:00
2025-02-19T14:44:00+03:00
2025-02-19T14:44:00+03:00
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Специалисты проводят очистку крыш жилых домов Москвы после снегопада, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В течение светового дня проводим очистку от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. Задействовано необходимое количество автоподъемников и бригад кровельщиков. Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов", – рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, петр бирюков, капремонт в москве, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Капремонт в Москве, Городское хозяйство Москвы
Специалисты проводят очистку крыш жилых домов Москвы после снегопада
Бирюков: специалисты проводят очистку крыш жилых домов Москвы после снегопада