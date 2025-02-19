https://ria.ru/20250219/bilayn-2000055986.html

Решение в сфере коммуникаций с ИИ запустил билайн бизнес для МСП

Решение в сфере коммуникаций с ИИ запустил билайн бизнес для МСП - РИА Новости, 19.02.2025

Решение в сфере коммуникаций с ИИ запустил билайн бизнес для МСП

Сервис "Голосовой робот" (18+) запустил билайн бизнес в составе Облачной АТС, новый инструмент призван упростить процесс коммуникации с клиентами, сообщает... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T10:00:00+03:00

2025-02-19T10:00:00+03:00

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поддержка бизнеса

россия

искусственный интеллект (ии)

вымпелком

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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Сервис "Голосовой робот" (18+) запустил билайн бизнес в составе Облачной АТС, новый инструмент призван упростить процесс коммуникации с клиентами, сообщает пресс-служба оператора.Теперь у бизнеса появилась возможность автоматизировать рутинные сценарии голосового информирования клиентов о важной информации. Для каждого такого уведомления можно настроить свой сценарий взаимодействия. Кроме того, из множества доступных вариантов можно выбрать голос робота, который наиболее точно подойдет к образу компании. После задания всех параметров - остается запланировать нужное количество контактов в нужный момент времени и запустить робота.Новый инструмент может найти применение в разных сферах бизнеса: например, для ретейла и интернет-магазинов пригодится сценарий с информированием о статусе заказа и доставки в пункт выдачи. В сфере услуг "Голосовой робот" позволит быстро подтвердить запись клиента и сообщить дополнительную информацию по посещению. Также сервис будет полезен и при проведении социальных опросов. С его помощью можно в соответствии с заданным сценарием опросить клиентов и получить обратную связь в кратчайшее время."Запуск "Голосового робота" в Облачной АТС позволит бизнесу действовать еще эффективнее, сократить расходы на связь и экономить время менеджеров. Кроме того, гибкость настроек и другие доступные возможности АТС могут быть полезны компаниям, которые часто общаются с клиентами по телефону", - отметил директор по корпоративным решениям и сервисам ПАО "ВымпелКом" Руслан Ахлебининский.Важным будет отметить простоту процесса использования "Голосового робота". Клиенту не нужно переключаться между разными инструментами: управление сервисом происходит из личного кабинета в рамках Облачной АТС билайн бизнес.Реклама, ПАО "ВымпелКом", www.beeline.ru, erid: F7NfYUJCUneRGyXEKxRe

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

поддержка бизнеса , россия, искусственный интеллект (ии), вымпелком