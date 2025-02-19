https://ria.ru/20250219/biblioteki-2000374858.html

Более 300 событий в год для пожилых проходит в библиотеках Подмосковья

Более 300 событий в год для пожилых проходит в библиотеках Подмосковья - РИА Новости, 19.02.2025

Более 300 событий в год для пожилых проходит в библиотеках Подмосковья

Свыше 300 мероприятий в год проходит для пожилых читателей в библиотеках Московской области, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T18:22:00+03:00

2025-02-19T18:22:00+03:00

2025-02-19T18:22:00+03:00

новости подмосковья

коломна

московская область (подмосковье)

мытищи

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Свыше 300 мероприятий в год проходит для пожилых читателей в библиотеках Московской области, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья. В ведомстве уточнили, что в библиотеки региона записаны свыше 100 тысяч читателей от 60 лет. Больше всего мероприятий проходит в Королеве, Егорьевске, Кашире, Мытищах, Коломне и Луховицах. В библиотеках этих муниципалитетов постоянно проходят тематические литературно-музыкальные гостиные, вечера поэзии, обсуждения литературных произведений, занятия по компьютерной грамотности и другие мероприятия, работают клубы общения для читателей старшего поколения. Так, Губернская библиотека организует занятия по компьютерной грамотности для людей пожилого возраста. Библиотеки городского округа Мытищи для читателей старшего поколения организовали "Клуб меломанов" и литературную гостиную "Серебряный ворон". Совместно с Московской областной филармонией, сотрудничество с которой ведется с 2020 года, там проходят концерты "Абонемент в филармонию". В библиотеках Коломны читателям старшего возраста предлагают попробовать мнемотехнику, обсудить фильм в компании единомышленников или отправиться в путешествие по родному краю.

https://ria.ru/20250219/samozanyatye-2000326280.html

коломна

московская область (подмосковье)

мытищи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

коломна, московская область (подмосковье), мытищи