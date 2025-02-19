Более 300 событий в год для пожилых проходит в библиотеках Подмосковья
Библиотеки Московской области проводят свыше 300 событий в год для пожилых людей
© Фото : Министерство культуры и туризма Московской областиБолее 300 событий в год для пожилых людей проходит в библиотеках Подмосковья
Более 300 событий в год для пожилых людей проходит в библиотеках Подмосковья
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Свыше 300 мероприятий в год проходит для пожилых читателей в библиотеках Московской области, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.
В ведомстве уточнили, что в библиотеки региона записаны свыше 100 тысяч читателей от 60 лет.
Больше всего мероприятий проходит в Королеве, Егорьевске, Кашире, Мытищах, Коломне и Луховицах. В библиотеках этих муниципалитетов постоянно проходят тематические литературно-музыкальные гостиные, вечера поэзии, обсуждения литературных произведений, занятия по компьютерной грамотности и другие мероприятия, работают клубы общения для читателей старшего поколения.
Так, Губернская библиотека организует занятия по компьютерной грамотности для людей пожилого возраста. Библиотеки городского округа Мытищи для читателей старшего поколения организовали "Клуб меломанов" и литературную гостиную "Серебряный ворон". Совместно с Московской областной филармонией, сотрудничество с которой ведется с 2020 года, там проходят концерты "Абонемент в филармонию". В библиотеках Коломны читателям старшего возраста предлагают попробовать мнемотехнику, обсудить фильм в компании единомышленников или отправиться в путешествие по родному краю.