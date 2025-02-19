В Японии жестко отреагировали на новое заявление Бербок о России
© AP Photo / Ebrahim NorooziМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Читатели Yahoo News Japan раскритиковали заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о невозможности нормального сотрудничества с Россией президента Владимира Путина.
"Злоба и неразумный подход ЕС становятся все более очевидными", — написал один из комментаторов.
"Злоба и неразумный подход ЕС становятся все более очевидными", — написал один из комментаторов.
"Тетенька, которая наверняка проиграет на предстоящих в Германии выборах, что-то там высокомерно проповедует. Серьезно, эти ребята никуда не годятся", — отметил другой.
"Если уж на то пошло, то Зеленского пора подвинуть. Главным препятствием к миру является именно он", — заявил третий.
"Типичная для Европы риторика: пытаются усидеть на всех стульях сразу. Трамп хочет вернуть Путина в G7, европейцы в ответ паникуют и несут чушь. Им стыдно признаться, что их заботит исключительно собственное благосостояние", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Путин был избран президентом в марте 2024 года. Экономика России крепка даже сейчас, во время конфликта, рейтинг одобрения президента держится на высочайшем уровне. С чего ему уходить в отставку? А вот полномочия Зеленского уже истекли, но это никого не интересует, правда?" — заключили читатели.
На прошлой неделе Бербок скептически отнеслась к предложению американского президента Дональда Трампа о восстановлении России в G7.
В свою очередь, пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что Россия заинтересована в развитии отношений с G20.
"Если уж на то пошло, то Зеленского пора подвинуть. Главным препятствием к миру является именно он", — заявил третий.
"Типичная для Европы риторика: пытаются усидеть на всех стульях сразу. Трамп хочет вернуть Путина в G7, европейцы в ответ паникуют и несут чушь. Им стыдно признаться, что их заботит исключительно собственное благосостояние", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Путин был избран президентом в марте 2024 года. Экономика России крепка даже сейчас, во время конфликта, рейтинг одобрения президента держится на высочайшем уровне. С чего ему уходить в отставку? А вот полномочия Зеленского уже истекли, но это никого не интересует, правда?" — заключили читатели.
На прошлой неделе Бербок скептически отнеслась к предложению американского президента Дональда Трампа о восстановлении России в G7.
В свою очередь, пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что Россия заинтересована в развитии отношений с G20.
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