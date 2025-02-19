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В Японии жестко отреагировали на новое заявление Бербок о России - РИА Новости, 19.02.2025
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17:00 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/berbok-2000344569.html
В Японии жестко отреагировали на новое заявление Бербок о России
В Японии жестко отреагировали на новое заявление Бербок о России - РИА Новости, 19.02.2025
В Японии жестко отреагировали на новое заявление Бербок о России
Читатели Yahoo News Japan раскритиковали заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о невозможности нормального сотрудничества с Россией президента Владимира... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T17:00:00+03:00
2025-02-19T17:00:00+03:00
россия
германия
анналена бербок
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в мире
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Читатели Yahoo News Japan раскритиковали заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о невозможности нормального сотрудничества с Россией президента Владимира Путина."Злоба и неразумный подход ЕС становятся все более очевидными", — написал один из комментаторов."Тетенька, которая наверняка проиграет на предстоящих в Германии выборах, что-то там высокомерно проповедует. Серьезно, эти ребята никуда не годятся", — отметил другой."Если уж на то пошло, то Зеленского пора подвинуть. Главным препятствием к миру является именно он", — заявил третий."Типичная для Европы риторика: пытаются усидеть на всех стульях сразу. Трамп хочет вернуть Путина в G7, европейцы в ответ паникуют и несут чушь. Им стыдно признаться, что их заботит исключительно собственное благосостояние", — поделился мнением еще один из пользователей."Путин был избран президентом в марте 2024 года. Экономика России крепка даже сейчас, во время конфликта, рейтинг одобрения президента держится на высочайшем уровне. С чего ему уходить в отставку? А вот полномочия Зеленского уже истекли, но это никого не интересует, правда?" — заключили читатели.На прошлой неделе Бербок скептически отнеслась к предложению американского президента Дональда Трампа о восстановлении России в G7. В свою очередь, пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что Россия заинтересована в развитии отношений с G20.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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россия, германия, анналена бербок, g7, в мире
Россия, Германия, Анналена Бербок, G7, В мире

В Японии жестко отреагировали на новое заявление Бербок о России

© AP Photo / Ebrahim NorooziМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Читатели Yahoo News Japan раскритиковали заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о невозможности нормального сотрудничества с Россией президента Владимира Путина.

"Злоба и неразумный подход ЕС становятся все более очевидными", — написал один из комментаторов.
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"Тетенька, которая наверняка проиграет на предстоящих в Германии выборах, что-то там высокомерно проповедует. Серьезно, эти ребята никуда не годятся", — отметил другой.

"Если уж на то пошло, то Зеленского пора подвинуть. Главным препятствием к миру является именно он", — заявил третий.

"Типичная для Европы риторика: пытаются усидеть на всех стульях сразу. Трамп хочет вернуть Путина в G7, европейцы в ответ паникуют и несут чушь. Им стыдно признаться, что их заботит исключительно собственное благосостояние", — поделился мнением еще один из пользователей.

"Путин был избран президентом в марте 2024 года. Экономика России крепка даже сейчас, во время конфликта, рейтинг одобрения президента держится на высочайшем уровне. С чего ему уходить в отставку? А вот полномочия Зеленского уже истекли, но это никого не интересует, правда?" — заключили читатели.

На прошлой неделе Бербок скептически отнеслась к предложению американского президента Дональда Трампа о восстановлении России в G7.

В свою очередь, пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что Россия заинтересована в развитии отношений с G20.
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Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
РоссияГерманияАнналена БербокG7В мире
 
 
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