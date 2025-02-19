https://ria.ru/20250219/belorussiya-2000187462.html

Минск одобрил проект соглашения с Москвой по защите прав потребителей

Минск одобрил проект соглашения с Москвой по защите прав потребителей - РИА Новости, 19.02.2025

Минск одобрил проект соглашения с Москвой по защите прав потребителей

Правительство Белоруссии своим постановлением одобрило в качестве основы для проведения переговоров проект соглашения с РФ по обеспечению равных прав... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T01:36:00+03:00

2025-02-19T01:36:00+03:00

2025-02-19T14:10:00+03:00

белоруссия

россия

минск

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

парламентское собрание союза беларуси и россии

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МИНСК, 19 фев - РИА Новости. Правительство Белоруссии своим постановлением одобрило в качестве основы для проведения переговоров проект соглашения с РФ по обеспечению равных прав потребителей, говорится в опубликованном на национальном правовом интернет-портале страны постановлении совета министров республики. "Одобрить проект соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации по обеспечению равных прав потребителей в качестве основы для проведения переговоров" , - говорится в документе. Правительство Белоруссии также постановило уполномочить министерство антимонопольного регулирования и торговли на проведение переговоров по проекту соглашения, разрешив при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера, а также на подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта. В феврале в Минске сообщили, что проект белорусско-российского соглашения по обеспечению равных прав потребителей находится в высокой степени готовности. По данным пресс-службы министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии, эта тема обсуждалась в ходе рабочей встречи главы МАРТ Артура Карповича с главой Роспотребнадзора Анной Поповой в формате видео-конференц-связи. Отмечалось, что проектом соглашения предусматривается определение взаимодействие сторон, а также создание Совета Союзного государства по защите прав потребителей, в которые будут включены представители МАРТ, Роспотребнадзора, общественных объединений потребителей сторон.

https://ria.ru/20250218/belorussiya-2000052548.html

https://rsport.ria.ru/20250216/sport-1999674004.html

белоруссия

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белоруссия, россия, минск, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)