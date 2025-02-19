https://ria.ru/20250219/belorussija-2000291635.html
В белорусском Wildberries нашли запрещенные товары
В белорусском Wildberries нашли запрещенные товары - РИА Новости, 19.02.2025
В белорусском Wildberries нашли запрещенные товары
В Белоруссии в интернет-магазине Wildberries нашли запрещенную парфюмерию и косметику, произведенные в странах, которые ввели санкции против республики,... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T14:27:00+03:00
2025-02-19T14:27:00+03:00
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МИНСК, 19 фев - РИА Новости. В Белоруссии в интернет-магазине Wildberries нашли запрещенную парфюмерию и косметику, произведенные в странах, которые ввели санкции против республики, сообщает белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли. "Вместе с тем, изучив информацию на сайте продавца, МАРТ (министерство антимонопольного регулирования и торговли – ред.) снова выявило нарушения законодательства о торговле и защите прав потребителей: предлагаются к продаже запрещенные товары (парфюмерия, косметика и др.) – произведенные в странах, которые ввели санкции и проводят недружественную политику в отношении Беларуси", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте министерства. Отмечается, что среди нарушений также отсутствие информации о многих изготовителях реализуемых товаров, на главной странице интернет-магазина нет информации о способах оплаты товаров, деньги возвращают на баланс личного кабинета, а не на счет потребителя. Уточняется, что МРАТ предписало устранить нарушения и выдало требование о прекращении реализации запрещенных товаров. В министерстве подчеркнули, что от граждан на работу магазина в 2024 году поступила 1 тысяча жалоб, а по состоянию на сегодняшний день – уже более 100, должностное лицо неоднократно привлекалось к административной ответственности.
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белоруссия, wildberries, в мире
Белоруссия, Wildberries, В мире
В белорусском Wildberries нашли запрещенные товары
В белорусском интернет-магазине Wildberries нашли запрещенные товары
МИНСК, 19 фев - РИА Новости. В Белоруссии в интернет-магазине Wildberries нашли запрещенную парфюмерию и косметику, произведенные в странах, которые ввели санкции против республики, сообщает белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли.
"Вместе с тем, изучив информацию на сайте продавца, МАРТ (министерство антимонопольного регулирования и торговли – ред.) снова выявило нарушения законодательства о торговле и защите прав потребителей: предлагаются к продаже запрещенные товары (парфюмерия, косметика и др.) – произведенные в странах, которые ввели санкции и проводят недружественную политику в отношении Беларуси", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте министерства.
Отмечается, что среди нарушений также отсутствие информации о многих изготовителях реализуемых товаров, на главной странице интернет-магазина нет информации о способах оплаты товаров, деньги возвращают на баланс личного кабинета, а не на счет потребителя.
Уточняется, что МРАТ предписало устранить нарушения и выдало требование о прекращении реализации запрещенных товаров.
В министерстве подчеркнули, что от граждан на работу магазина в 2024 году поступила 1 тысяча жалоб, а по состоянию на сегодняшний день – уже более 100, должностное лицо неоднократно привлекалось к административной ответственности.