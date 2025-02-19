https://ria.ru/20250219/belgiya-2000269383.html

Глава Минобороны Бельгии допустил отправку войск на Украину

Глава Минобороны Бельгии допустил отправку войск на Украину - РИА Новости, 19.02.2025

Глава Минобороны Бельгии допустил отправку войск на Украину

Глава минобороны Бельгии Тео Франкен допустил отправку военных страны на Украину при соблюдении определенных условий. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T12:59:00+03:00

2025-02-19T12:59:00+03:00

2025-02-19T12:59:00+03:00

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дмитрий песков

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Глава минобороны Бельгии Тео Франкен допустил отправку военных страны на Украину при соблюдении определенных условий. "Министр обороны Бельгии... заявил, что открыт для отправки своих войск на Украину - при определенных условиях", - пишет газета Financial Times, взявшая интервью у министра. Однако, в первую очередь, по его словам, необходимо достичь мирного соглашения. "Когда рамки ясны... когда правила вовлечения ясны, тогда (отправка войск) может быть возможной", - заявил Франкен в интервью газете Financial Times. При этом Франкен отметил, что у Бельгии нет возможности предоставить тысячи солдат, но добавил, что, "когда это необходимо, мы всегда поможем нашим союзникам". Агентство Ассошиэйтед Пресс утверждало, что ряд стран Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. По данным СМИ, европейцы начали изучение вариантов около года назад, при этом Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.

https://ria.ru/20250217/kreml-1999803252.html

https://ria.ru/20241016/plana--1978346598.html

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в мире, украина, бельгия, россия, тео франкен, дмитрий песков, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)