https://ria.ru/20250219/belgija-2000216410.html

В Бельгии раскритиковали системы обороны Европы

В Бельгии раскритиковали системы обороны Европы - РИА Новости, 19.02.2025

В Бельгии раскритиковали системы обороны Европы

Большинство ключевых систем обороны в Европе - американские, признал глава минобороны Бельгии Тео Франкен, отметив также, что европейские аналоги американской... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T09:31:00+03:00

2025-02-19T09:31:00+03:00

2025-02-19T09:48:00+03:00

в мире

европа

бельгия

сша

тео франкен

f-35

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999053058_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2739ab804a1b7399c6e20398212a390c.jpg

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Большинство ключевых систем обороны в Европе - американские, признал глава минобороны Бельгии Тео Франкен, отметив также, что европейские аналоги американской авиации "ужасны". "Когда мы говорим о F-35 ... когда мы говорим о ракетных системах класса "земля-воздух", они практически все американские", - заявил Франкен в интервью газете Financial Times, отметив, что большинство ключевых оборонительных систем Европы - из США. Что касается тяжелых транспортных вертолетов, лучшим вариантом, по словам министра, является американский Chinook. Он добавил, что аналогичный самолет, разработанный общеевропейским консорциумом, NH90, "ужасный".

https://ria.ru/20250208/rosteh-1998109597.html

европа

бельгия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, европа, бельгия, сша, тео франкен, f-35