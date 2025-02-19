https://ria.ru/20250219/belgija-2000216410.html
В Бельгии раскритиковали системы обороны Европы
В Бельгии раскритиковали системы обороны Европы - РИА Новости, 19.02.2025
В Бельгии раскритиковали системы обороны Европы
Большинство ключевых систем обороны в Европе - американские, признал глава минобороны Бельгии Тео Франкен, отметив также, что европейские аналоги американской... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T09:31:00+03:00
2025-02-19T09:31:00+03:00
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Большинство ключевых систем обороны в Европе - американские, признал глава минобороны Бельгии Тео Франкен, отметив также, что европейские аналоги американской авиации "ужасны". "Когда мы говорим о F-35 ... когда мы говорим о ракетных системах класса "земля-воздух", они практически все американские", - заявил Франкен в интервью газете Financial Times, отметив, что большинство ключевых оборонительных систем Европы - из США. Что касается тяжелых транспортных вертолетов, лучшим вариантом, по словам министра, является американский Chinook. Он добавил, что аналогичный самолет, разработанный общеевропейским консорциумом, NH90, "ужасный".
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в мире, европа, бельгия, сша, тео франкен, f-35
В мире, Европа, Бельгия, США, Тео Франкен, F-35
В Бельгии раскритиковали системы обороны Европы
Франкен: большинство систем обороны Европы из США, а авиация ЕС ужасна