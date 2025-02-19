https://ria.ru/20250219/autizm-2000294003.html

Эксперт рассказал, почему политики ЕС застряли в "политическом аутизме"

Эксперт рассказал, почему политики ЕС застряли в "политическом аутизме" - РИА Новости, 19.02.2025

Эксперт рассказал, почему политики ЕС застряли в "политическом аутизме"

Политики Евросоюза застряли в своем "политическом аутизме" и не понимают важность момента на фоне возобновления диалога российской и американской сторон, такое... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T14:34:00+03:00

2025-02-19T14:34:00+03:00

2025-02-19T14:34:00+03:00

в мире

россия

париж

сша

сергей лавров

юрий ушаков

дональд трамп

евросоюз

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БЕРЛИН, 19 фев - РИА Новости. Политики Евросоюза застряли в своем "политическом аутизме" и не понимают важность момента на фоне возобновления диалога российской и американской сторон, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил немецкий стратегический консультант и медиаэксперт Мирко Колунджич. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. С другой стороны были трое американских переговорщиков: помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола находились представители Саудовской Аравии. "Политические лидеры – как нынешние в Берлине, так и в Лондоне – похоже не понимают этот исторический момент... У меня складывается впечатление, что многие политики ЕС словно находятся в состоянии политического аутизма, из которого они не могут выбраться", - сказал эксперт. По его словам, так называемые "ястребы" – в Брюсселе, а также в Париже, Берлине и Лондоне, очевидно, недовольны этими переговорами или, по крайней мере, не могут оценить их положительно. "В то же время становится ясно, что страны ЕС не имеют единой позиции. Они не согласны ни в своем восприятии конфликта, ни в представлении о его решении", - добавил собеседник агентства. В качестве примера он привел прошедший экстренный саммит ЕС в Париже. "На последние переговоры в Париже не все страны ЕС были приглашены. И я думаю, что даже если ЕС продолжит работу над анонсированным крупным пакетом помощи Украине в размере 700 миллиардов евро, страны вроде Венгрии и некоторые другие, несомненно, снова выступят против. Это еще раз доказывает, что ЕС не говорит единым голосом. Тем не менее, это не означает, что отдельные страны, такие как Германия или Великобритания, не будут продолжать делать ставку на эскалацию", - уточнил он. По его словам, он рассчитывает, что на предстоящих выборах в Германии на следующей неделе усилятся позиции тех партий, которые осознают всю важность ситуации, а также укрепятся те политические силы, которые в будущем захотят проводить иную политику в отношении США и России.

https://ria.ru/20250219/borrel-2000289529.html

https://ria.ru/20250219/zaharova-2000288645.html

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в мире, россия, париж, сша, сергей лавров, юрий ушаков, дональд трамп, евросоюз