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Анохин: поддержка материнства и детства, бойцов СВО — приоритет в работе

Анохин: поддержка материнства и детства, бойцов СВО — приоритет в работе - РИА Новости, 19.02.2025

Анохин: поддержка материнства и детства, бойцов СВО — приоритет в работе

Поддержка материнства и детства, участников СВО и их семей является приоритетом работы правительства Смоленской области, заявил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T21:52:00+03:00

2025-02-19T21:52:00+03:00

2025-02-19T21:52:00+03:00

смоленская область

смоленская область

василий анохин

россия

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Поддержка материнства и детства, участников СВО и их семей является приоритетом работы правительства Смоленской области, заявил губернатор Василий Анохин. "Поддержка материнства и детства, участников СВО и их семей – одни из ключевых приоритетов в нашей работе. Сотрудничаем с уполномоченным по правам ребенка в Смоленской области Натальей Михайловной Зуевой для решения вопросов по этим направлениям. Встретились, чтобы обсудить итоги и планы совместной работы на ближайшую перспективу. Достигли важных договоренностей", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Он отметил, что особое внимание уделили вопросу организации работы с детьми, которые по различным причинам оказываются в детских домах или реабилитационных центрах. Каждый случай требует индивидуального подхода, сказал глава региона. По его словам, занимается этой работой межведомственная группа. "Пришли к выводу о необходимости создания кризисного семейного центра, где родители смогут находиться с детьми, пока выясняются причины сложившейся ситуации. Это поможет минимизировать стресс для детей", - отметил Анохин. Он добавил, что не менее важным является сотрудничество с Детским общественным советом при уполномоченном по правам ребенка. С 2014 года он активно участвует в акциях по правовому просвещению и инициирует социальные проекты. В январе прошел образовательный марафон "Достигай", где ребята создавали и защищали свои проекты перед экспертами. "Однако молодежи не хватает пространства для встреч и мероприятий — проработаем этот вопрос", - сказал губернатор. Он добавил, что еще одно ключевое направление – работа с семьями участников СВО. При непосредственном участии Зуевой и регионального филиала фонда "Защитники Отечества" проводятся приемы граждан — все вопросы рассматриваются индивидуально и каждому оказывается помощь.

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смоленская область, василий анохин, россия