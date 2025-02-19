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В Карачаево-Черкесии при сходе лавины погибли два человека
В Карачаево-Черкесии при сходе лавины погибли два человека - РИА Новости, 19.02.2025
В Карачаево-Черкесии при сходе лавины погибли два человека
Тела двух туристов обнаружили в Карачаево-Черкесии после схода лавины, сообщило управление МЧС по республике. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T17:48:00+03:00
2025-02-19T17:48:00+03:00
2025-02-19T18:36:00+03:00
россия
рашид темрезов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 19 фев — РИА Новости. Тела двух туристов обнаружили в Карачаево-Черкесии после схода лавины, сообщило управление МЧС по республике. "МЧС России: в Карачаево-Черкесии обнаружены тела двух туристов. Из-под лавины их достал спасшийся альпинист. В горах Карачаево-Черкесии сохраняется лавинная опасность", — подчеркнули в ведомстве.По информации МЧС, лавина сошла в окрестностях балки Орленок. Отмечалось, что под нее попали трое альпинистов, одному удалось выбраться.При этом группа туристов не была зарегистрирована в МЧС и совершала поход самостоятельно, уточнил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.
https://ria.ru/20241008/alpinisty-1976890678.html
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РИА Новости
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россия, рашид темрезов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Россия, Рашид Темрезов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Карачаево-Черкесии при сходе лавины погибли два человека
Спасшийся альпинист достал тела двух туристов из-под лавины в КЧР