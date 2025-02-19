https://ria.ru/20250219/alpinist-2000365673.html

В Карачаево-Черкесии при сходе лавины погибли два человека

В Карачаево-Черкесии при сходе лавины погибли два человека - РИА Новости, 19.02.2025

В Карачаево-Черкесии при сходе лавины погибли два человека

Тела двух туристов обнаружили в Карачаево-Черкесии после схода лавины, сообщило управление МЧС по республике. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T17:48:00+03:00

2025-02-19T17:48:00+03:00

2025-02-19T18:36:00+03:00

россия

рашид темрезов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ПЯТИГОРСК, 19 фев — РИА Новости. Тела двух туристов обнаружили в Карачаево-Черкесии после схода лавины, сообщило управление МЧС по республике. "МЧС России: в Карачаево-Черкесии обнаружены тела двух туристов. Из-под лавины их достал спасшийся альпинист. В горах Карачаево-Черкесии сохраняется лавинная опасность", — подчеркнули в ведомстве.По информации МЧС, лавина сошла в окрестностях балки Орленок. Отмечалось, что под нее попали трое альпинистов, одному удалось выбраться.При этом группа туристов не была зарегистрирована в МЧС и совершала поход самостоятельно, уточнил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

https://ria.ru/20241008/alpinisty-1976890678.html

россия

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2025

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россия, рашид темрезов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия