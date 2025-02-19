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В Карачаево-Черкесии при сходе лавины погибли два человека - РИА Новости, 19.02.2025
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17:48 19.02.2025 (обновлено: 18:36 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/alpinist-2000365673.html
В Карачаево-Черкесии при сходе лавины погибли два человека
В Карачаево-Черкесии при сходе лавины погибли два человека - РИА Новости, 19.02.2025
В Карачаево-Черкесии при сходе лавины погибли два человека
Тела двух туристов обнаружили в Карачаево-Черкесии после схода лавины, сообщило управление МЧС по республике. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T17:48:00+03:00
2025-02-19T18:36:00+03:00
россия
рашид темрезов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 19 фев — РИА Новости. Тела двух туристов обнаружили в Карачаево-Черкесии после схода лавины, сообщило управление МЧС по республике. &quot;МЧС России: в Карачаево-Черкесии обнаружены тела двух туристов. Из-под лавины их достал спасшийся альпинист. В горах Карачаево-Черкесии сохраняется лавинная опасность&quot;, — подчеркнули в ведомстве.По информации МЧС, лавина сошла в окрестностях балки Орленок. Отмечалось, что под нее попали трое альпинистов, одному удалось выбраться.При этом группа туристов не была зарегистрирована в МЧС и совершала поход самостоятельно, уточнил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.
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россия, рашид темрезов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Россия, Рашид Темрезов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Карачаево-Черкесии при сходе лавины погибли два человека

Спасшийся альпинист достал тела двух туристов из-под лавины в КЧР

© Фото : МЧС КЧРНа месте схода лавины в Карачаево-Черкесии
На месте схода лавины в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© Фото : МЧС КЧР
На месте схода лавины в Карачаево-Черкесии
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ПЯТИГОРСК, 19 фев — РИА Новости. Тела двух туристов обнаружили в Карачаево-Черкесии после схода лавины, сообщило управление МЧС по республике.
«

"МЧС России: в Карачаево-Черкесии обнаружены тела двух туристов. Из-под лавины их достал спасшийся альпинист. В горах Карачаево-Черкесии сохраняется лавинная опасность", — подчеркнули в ведомстве.

По информации МЧС, лавина сошла в окрестностях балки Орленок. Отмечалось, что под нее попали трое альпинистов, одному удалось выбраться.
При этом группа туристов не была зарегистрирована в МЧС и совершала поход самостоятельно, уточнил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.
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РоссияРашид ТемрезовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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