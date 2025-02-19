https://ria.ru/20250219/aeroporty-2000206655.html
В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на полеты
В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 19.02.2025
В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани и Нижнекамска сняты в 8.00 мск, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T08:15:00+03:00
2025-02-19T08:15:00+03:00
2025-02-19T09:03:00+03:00
казань
нижнекамск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани и Нижнекамска сняты в 8.00 мск, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."В аэропортах Казань и Нижнекамск (Бегишево) в 08.00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", — написал он.В период действия ограничений на запасном аэродроме приземлились два самолета, выполнявших рейс в Казань.
https://ria.ru/20250219/aeroport-2000210716.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казань, нижнекамск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Казань, Нижнекамск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на полеты
Росавиация сняла ограничения на полеты в аэропортах Казани и Нижнекамска