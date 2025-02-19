https://ria.ru/20250219/aeroporty-2000206655.html

В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на полеты

В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 19.02.2025

В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани и Нижнекамска сняты в 8.00 мск, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T08:15:00+03:00

2025-02-19T08:15:00+03:00

2025-02-19T09:03:00+03:00

казань

нижнекамск

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

общество

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани и Нижнекамска сняты в 8.00 мск, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."В аэропортах Казань и Нижнекамск (Бегишево) в 08.00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", — написал он.В период действия ограничений на запасном аэродроме приземлились два самолета, выполнявших рейс в Казань.

https://ria.ru/20250219/aeroport-2000210716.html

казань

нижнекамск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

казань, нижнекамск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество