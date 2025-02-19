https://ria.ru/20250219/aeroport-2000210716.html

В аэропорту Кирова сняли ограничения на полеты

В аэропорту Кирова сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 19.02.2025

В аэропорту Кирова сняли ограничения на полеты

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Кирова сняты, сообщил представитель Росавиации в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T08:53:00+03:00

2025-02-19T08:53:00+03:00

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киров

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

общество

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Кирова сняты, сообщил представитель Росавиации в своем Telegram-канале. Временные ограничения были введены в аэропорту Кирова в среду в 04.50 мск. "В аэропорту Киров (Победилово) в 08:30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - заявил представитель.

https://ria.ru/20250219/aeroporty-2000206655.html

киров

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

киров, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество