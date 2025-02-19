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В аэропорту Кирова сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 19.02.2025
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08:53 19.02.2025 (обновлено: 08:54 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/aeroport-2000210716.html
В аэропорту Кирова сняли ограничения на полеты
В аэропорту Кирова сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 19.02.2025
В аэропорту Кирова сняли ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Кирова сняты, сообщил представитель Росавиации в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T08:53:00+03:00
2025-02-19T08:54:00+03:00
киров
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Кирова сняты, сообщил представитель Росавиации в своем Telegram-канале. Временные ограничения были введены в аэропорту Кирова в среду в 04.50 мск. "В аэропорту Киров (Победилово) в 08:30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - заявил представитель.
https://ria.ru/20250219/aeroporty-2000206655.html
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киров, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Киров, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
В аэропорту Кирова сняли ограничения на полеты

Росавиация сняла временные ограничения в аэропорту Кирова на полеты

© Фото : правительство Кировской областиАэропорт "Победилово" в Кирове
Аэропорт Победилово в Кирове - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© Фото : правительство Кировской области
Аэропорт "Победилово" в Кирове. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Кирова сняты, сообщил представитель Росавиации в своем Telegram-канале.
Временные ограничения были введены в аэропорту Кирова в среду в 04.50 мск.
"В аэропорту Киров (Победилово) в 08:30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - заявил представитель.
Главное здание Международного аэропорта Казани - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на полеты
08:15
 
КировФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Общество
 
 
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