https://ria.ru/20250219/aeroport-2000210716.html
В аэропорту Кирова сняли ограничения на полеты
В аэропорту Кирова сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 19.02.2025
В аэропорту Кирова сняли ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Кирова сняты, сообщил представитель Росавиации в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T08:53:00+03:00
2025-02-19T08:53:00+03:00
2025-02-19T08:54:00+03:00
киров
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Кирова сняты, сообщил представитель Росавиации в своем Telegram-канале. Временные ограничения были введены в аэропорту Кирова в среду в 04.50 мск. "В аэропорту Киров (Победилово) в 08:30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - заявил представитель.
https://ria.ru/20250219/aeroporty-2000206655.html
киров
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киров, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Киров, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
В аэропорту Кирова сняли ограничения на полеты
Росавиация сняла временные ограничения в аэропорту Кирова на полеты