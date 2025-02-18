https://ria.ru/20250218/zelenskiy-2000118957.html

Bloomberg: Зеленский ищет обрывки информации о переговорах в Эр-Рияде

Bloomberg: Зеленский ищет обрывки информации о переговорах в Эр-Рияде - РИА Новости, 18.02.2025

Bloomberg: Зеленский ищет обрывки информации о переговорах в Эр-Рияде

Владимир Зеленский пытается собрать обрывки информации из косвенных источников о российско-американских переговорах высокого уровня, завершившихся во вторник в... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T17:47:00+03:00

2025-02-18T17:47:00+03:00

2025-02-18T17:47:00+03:00

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владимир зеленский

сергей лавров

марко рубио

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский пытается собрать обрывки информации из косвенных источников о российско-американских переговорах высокого уровня, завершившихся во вторник в Эр-Рияде, передает агентство Блумберг. "Владимир Зеленский рыскает в поисках обрывков информации из вторых рук, пока официальные лица США и России обсуждают будущее его страны… Теперь он сталкивается, пожалуй, с самым большим вызовом – необходимостью избежать сговора между (президентом США Дональдом) Трампом и (президентом РФ Владимиром) Путиным, который может поставить Украину перед жестким выбором: проглотить неприемлемую сделку или продолжить бороться, но без поддержки США", - говорится в материале на сайте агентства. Отмечается, что пока министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио вели переговоры в Эр-Рияде, Зеленский "пытался заручиться поддержкой мирового сообщества в Турции". В среду он отправится в столицу Саудовской Аравии "в надежде получить информацию" от саудовского кронпринца Мухаммеда бен Салмана о прошедших переговорах. Подобное вытеснение Зеленского из прямого участия в переговорах о судьбе его страны свидетельствует, по мнению агентства, о "сейсмическом сдвиге" в дипломатии США. Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, США - помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине.

https://ria.ru/20250218/zelenskiy-2000118126.html

https://ria.ru/20250218/zelenskij-2000087858.html

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