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Bloomberg: Зеленский ищет обрывки информации о переговорах в Эр-Рияде - РИА Новости, 18.02.2025
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17:47 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/zelenskiy-2000118957.html
Bloomberg: Зеленский ищет обрывки информации о переговорах в Эр-Рияде
Bloomberg: Зеленский ищет обрывки информации о переговорах в Эр-Рияде - РИА Новости, 18.02.2025
Bloomberg: Зеленский ищет обрывки информации о переговорах в Эр-Рияде
Владимир Зеленский пытается собрать обрывки информации из косвенных источников о российско-американских переговорах высокого уровня, завершившихся во вторник в... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T17:47:00+03:00
2025-02-18T17:47:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
владимир зеленский
сергей лавров
марко рубио
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский пытается собрать обрывки информации из косвенных источников о российско-американских переговорах высокого уровня, завершившихся во вторник в Эр-Рияде, передает агентство Блумберг. "Владимир Зеленский рыскает в поисках обрывков информации из вторых рук, пока официальные лица США и России обсуждают будущее его страны… Теперь он сталкивается, пожалуй, с самым большим вызовом – необходимостью избежать сговора между (президентом США Дональдом) Трампом и (президентом РФ Владимиром) Путиным, который может поставить Украину перед жестким выбором: проглотить неприемлемую сделку или продолжить бороться, но без поддержки США", - говорится в материале на сайте агентства. Отмечается, что пока министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио вели переговоры в Эр-Рияде, Зеленский "пытался заручиться поддержкой мирового сообщества в Турции". В среду он отправится в столицу Саудовской Аравии "в надежде получить информацию" от саудовского кронпринца Мухаммеда бен Салмана о прошедших переговорах. Подобное вытеснение Зеленского из прямого участия в переговорах о судьбе его страны свидетельствует, по мнению агентства, о "сейсмическом сдвиге" в дипломатии США. Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, США - помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине.
https://ria.ru/20250218/zelenskiy-2000118126.html
https://ria.ru/20250218/zelenskij-2000087858.html
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в мире, сша, россия, украина, владимир зеленский, сергей лавров, марко рубио, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, саудовская аравия
В мире, США, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Марко Рубио, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Саудовская Аравия
Bloomberg: Зеленский ищет обрывки информации о переговорах в Эр-Рияде

Bloomberg: Зеленский хочет собрать обрывки информации о переговорах России и США

© AP Photo / Alessandra TarantinoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский пытается собрать обрывки информации из косвенных источников о российско-американских переговорах высокого уровня, завершившихся во вторник в Эр-Рияде, передает агентство Блумберг.
"Владимир Зеленский рыскает в поисках обрывков информации из вторых рук, пока официальные лица США и России обсуждают будущее его страны… Теперь он сталкивается, пожалуй, с самым большим вызовом – необходимостью избежать сговора между (президентом США Дональдом) Трампом и (президентом РФ Владимиром) Путиным, который может поставить Украину перед жестким выбором: проглотить неприемлемую сделку или продолжить бороться, но без поддержки США", - говорится в материале на сайте агентства.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Анкаре. 18 февраля 2025 года - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Зеленский перенес визит в Саудовскую Аравию
Вчера, 17:44
Отмечается, что пока министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио вели переговоры в Эр-Рияде, Зеленский "пытался заручиться поддержкой мирового сообщества в Турции". В среду он отправится в столицу Саудовской Аравии "в надежде получить информацию" от саудовского кронпринца Мухаммеда бен Салмана о прошедших переговорах.
Подобное вытеснение Зеленского из прямого участия в переговорах о судьбе его страны свидетельствует, по мнению агентства, о "сейсмическом сдвиге" в дипломатии США.
Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, США - помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Зеленский заявил, что Россия и США не могут вести переговоры без него
Вчера, 16:01
 
В миреСШАРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийСергей ЛавровМарко РубиоПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеСаудовская Аравия
 
 
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