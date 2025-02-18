https://ria.ru/20250218/zelenskiy-2000118126.html

Зеленский перенес визит в Саудовскую Аравию

Зеленский перенес визит в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 18.02.2025

Зеленский перенес визит в Саудовскую Аравию

Владимир Зеленский на фоне российско-американских переговоров в Эр-Рияде заявил, что отменил запланированный на среду визит в Саудовскую Аравию. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T17:44:00+03:00

2025-02-18T17:44:00+03:00

2025-02-18T18:28:00+03:00

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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саудовская аравия

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский на фоне российско-американских переговоров в Эр-Рияде заявил, что отменил запланированный на среду визит в Саудовскую Аравию. "Я не знаю, кто там (в Саудовской Аравии. — Прим. ред.) будет оставаться, а кто ехать. Мне все равно. <…> Я не хочу совпадений, поэтому я не поеду в Саудовскую Аравию, мы связались с партнерами в Саудовской Аравии <...> и договорились, что 10 марта я буду с официальным визитом, а США мы ожидаем в Киеве", — сказал Зеленский, отвечая на вопрос, планирует ли он встречи с представителями Соединенных Штатов в ходе визита в Саудовскую Аравию.По словам главы киевского режима, он хочет, чтобы за его спиной ничего не решали. Зеленский отметил, что на встречу делегаций России и США Украину не приглашали и для Киева она была сюрпризом.Ранее агентство Блумберг писало, что Зеленский пытается собрать обрывки информации из косвенных источников о прошедших переговорах в Саудовской Аравии. В Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи лидеров двух стран.

https://ria.ru/20250218/zelenskiy-2000126046.html

https://ria.ru/20250218/zelenskiy-2000118957.html

саудовская аравия

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