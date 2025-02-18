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Зеленский перенес визит в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 18.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:44 18.02.2025 (обновлено: 18:28 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/zelenskiy-2000118126.html
Зеленский перенес визит в Саудовскую Аравию
Зеленский перенес визит в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 18.02.2025
Зеленский перенес визит в Саудовскую Аравию
Владимир Зеленский на фоне российско-американских переговоров в Эр-Рияде заявил, что отменил запланированный на среду визит в Саудовскую Аравию. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T17:44:00+03:00
2025-02-18T18:28:00+03:00
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
специальная военная операция на украине
саудовская аравия
сша
россия
владимир зеленский
юрий ушаков
сергей лавров
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский на фоне российско-американских переговоров в Эр-Рияде заявил, что отменил запланированный на среду визит в Саудовскую Аравию. "Я не знаю, кто там (в Саудовской Аравии. — Прим. ред.) будет оставаться, а кто ехать. Мне все равно. &lt;…&gt; Я не хочу совпадений, поэтому я не поеду в Саудовскую Аравию, мы связались с партнерами в Саудовской Аравии &lt;...&gt; и договорились, что 10 марта я буду с официальным визитом, а США мы ожидаем в Киеве", — сказал Зеленский, отвечая на вопрос, планирует ли он встречи с представителями Соединенных Штатов в ходе визита в Саудовскую Аравию.По словам главы киевского режима, он хочет, чтобы за его спиной ничего не решали. Зеленский отметил, что на встречу делегаций России и США Украину не приглашали и для Киева она была сюрпризом.Ранее агентство Блумберг писало, что Зеленский пытается собрать обрывки информации из косвенных источников о прошедших переговорах в Саудовской Аравии. В Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи лидеров двух стран.
https://ria.ru/20250218/zelenskiy-2000126046.html
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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, саудовская аравия, сша, россия, владимир зеленский, юрий ушаков, сергей лавров, российский фонд прямых инвестиций, в мире, украина
Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Специальная военная операция на Украине, Саудовская Аравия, США, Россия, Владимир Зеленский, Юрий Ушаков, Сергей Лавров, Российский фонд прямых инвестиций, В мире, Украина
Зеленский перенес визит в Саудовскую Аравию

Зеленский перенес визит в Саудовскую Аравию на фоне переговоров России и США

© Getty Images / Anadolu/Ercin ErturkВладимир Зеленский во время пресс-конференции в Анкаре. 18 февраля 2025 года
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Анкаре. 18 февраля 2025 года - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© Getty Images / Anadolu/Ercin Erturk
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Анкаре. 18 февраля 2025 года
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский на фоне российско-американских переговоров в Эр-Рияде заявил, что отменил запланированный на среду визит в Саудовскую Аравию.
"Я не знаю, кто там (в Саудовской Аравии. — Прим. ред.) будет оставаться, а кто ехать. Мне все равно. <…> Я не хочу совпадений, поэтому я не поеду в Саудовскую Аравию, мы связались с партнерами в Саудовской Аравии <...> и договорились, что 10 марта я буду с официальным визитом, а США мы ожидаем в Киеве", — сказал Зеленский, отвечая на вопрос, планирует ли он встречи с представителями Соединенных Штатов в ходе визита в Саудовскую Аравию.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Встреча в Эр-Рияде вызвала истерику у Зеленского, заявил Рогов
Вчера, 18:05

Накануне агентство Франс Пресс, ссылаясь на комментарий пресс-секретаря главы киевского режима Сергея Никифорова, сообщило, что Зеленский посетит Саудовскую Аравию 19 февраля в рамках давно запланированного официального визита.

По словам главы киевского режима, он хочет, чтобы за его спиной ничего не решали. Зеленский отметил, что на встречу делегаций России и США Украину не приглашали и для Киева она была сюрпризом.
Ранее агентство Блумберг писало, что Зеленский пытается собрать обрывки информации из косвенных источников о прошедших переговорах в Саудовской Аравии.
В Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи лидеров двух стран.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Bloomberg: Зеленский ищет обрывки информации о переговорах в Эр-Рияде
Вчера, 17:47
 
Специальная военная операция на УкраинеПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеСаудовская АравияСШАРоссияВладимир ЗеленскийЮрий УшаковСергей ЛавровРоссийский фонд прямых инвестицийВ миреУкраина
 
 
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