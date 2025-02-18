В Британии объявили о конце карьеры Зеленского
RS: визит министра финансов США в Киев завершил политическую карьеру Зеленского
© Getty Images / picture allianceВладимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
© Getty Images / picture alliance
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Визит министра финансов США Скотт Бессента в Киев может стать концом политической карьеры главы киевского режима Владимира Зеленского. Такое мнение выразил британский дипломат Ян Прауд в своей статье для журнала Responsible Statecraft.
В тот день, 12 февраля, Бессент передал Зеленскому финансовое соглашение, которое тот, по информации телеканала CNN, не подписал. Позднее глава киевского режима заявил, что отказал вице-президенту США Джей Ди Вэнсу в подписании соглашения о доступе Штатов к полезным ископаемым на Украине. Как отмечает The Economist, в преддверии визита Бессента Зеленский надеялся, что обсудит с американским министром финансовую поддержку Киева, однако ему неожиданно представили меморандум.
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"Я подозреваю, что история зафиксирует 12 февраля 2025 года как начало конца этого акта в его <...> политической карьере", — пишет Прауд.
По его мнению, Соединенные Штаты намеренно подталкивают Зеленского к заключению "плохой сделки" по продаже редкоземельных металлов, руководствуясь исключительно финансовой выгодой, и не обращая внимания на то, что такое соглашение станет серьезным ударом по Украине.
"В большой и уродливой схеме мы сейчас находимся на этапе борьбы за доллары и центы. Президента Зеленского неизбежно подталкивают к заключению плохой сделки на условиях, менее выгодных, чем те, которые были доступны ему в конце марта 2022 года, что дорого обойдется его стране", — заключил Прауд.
Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Соединенные Штаты ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. Четвертого февраля газета Financial Times со ссылкой на источник, близкий к Зеленскому, сообщила, что в Киеве допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую помощь, при этом глава киевского заявил о готовности предоставить Штатам возможность инвестировать в добычу и заниматься совместной разработкой полезных ископаемых Украины.
Как позднее сообщил журнал The Economist, Зеленскому выделили один час на рассмотрение этого соглашения.