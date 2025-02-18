https://ria.ru/20250218/zelenskiy-1999953327.html

В Британии объявили о конце карьеры Зеленского

В Британии объявили о конце карьеры Зеленского - РИА Новости, 18.02.2025

В Британии объявили о конце карьеры Зеленского

Визит министра финансов США Скотт Бессента в Киев может стать концом политической карьеры главы киевского режима Владимира Зеленского. Такое мнение выразил... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T02:09:00+03:00

2025-02-18T02:09:00+03:00

2025-02-18T02:09:00+03:00

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Визит министра финансов США Скотт Бессента в Киев может стать концом политической карьеры главы киевского режима Владимира Зеленского. Такое мнение выразил британский дипломат Ян Прауд в своей статье для журнала Responsible Statecraft.В тот день, 12 февраля, Бессент передал Зеленскому финансовое соглашение, которое тот, по информации телеканала CNN, не подписал. Позднее глава киевского режима заявил, что отказал вице-президенту США Джей Ди Вэнсу в подписании соглашения о доступе Штатов к полезным ископаемым на Украине. Как отмечает The Economist, в преддверии визита Бессента Зеленский надеялся, что обсудит с американским министром финансовую поддержку Киева, однако ему неожиданно представили меморандум."Я подозреваю, что история зафиксирует 12 февраля 2025 года как начало конца этого акта в его <...> политической карьере", — пишет Прауд.По его мнению, Соединенные Штаты намеренно подталкивают Зеленского к заключению "плохой сделки" по продаже редкоземельных металлов, руководствуясь исключительно финансовой выгодой, и не обращая внимания на то, что такое соглашение станет серьезным ударом по Украине."В большой и уродливой схеме мы сейчас находимся на этапе борьбы за доллары и центы. Президента Зеленского неизбежно подталкивают к заключению плохой сделки на условиях, менее выгодных, чем те, которые были доступны ему в конце марта 2022 года, что дорого обойдется его стране", — заключил Прауд.Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Соединенные Штаты ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. Четвертого февраля газета Financial Times со ссылкой на источник, близкий к Зеленскому, сообщила, что в Киеве допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую помощь, при этом глава киевского заявил о готовности предоставить Штатам возможность инвестировать в добычу и заниматься совместной разработкой полезных ископаемых Украины.Как позднее сообщил журнал The Economist, Зеленскому выделили один час на рассмотрение этого соглашения.

https://ria.ru/20250217/peregovory-1999745834.html

https://ria.ru/20250217/zelenskij-1999853352.html

https://ria.ru/20250217/ukraina-1999744010.html

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в мире, сша, украина, киев, скотт бессент, владимир зеленский