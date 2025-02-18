https://ria.ru/20250218/zavorotnyuk-2000134260.html

"Это не наша семья": младшая дочь Анастасии Заворотнюк обратилась к отцу

"Это не наша семья": младшая дочь Анастасии Заворотнюк обратилась к отцу - РИА Новости, 18.02.2025

"Это не наша семья": младшая дочь Анастасии Заворотнюк обратилась к отцу

Шестилетняя Мила Чернышева впервые показала характер на публике. На ледовом шоу в "ЦСКА Арене" она резко осадила отца, когда тот назвал свою партнершу по льду... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T18:49:00+03:00

2025-02-18T18:49:00+03:00

2025-02-18T18:49:00+03:00

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Шестилетняя Мила Чернышева впервые показала характер на публике. На ледовом шоу в "ЦСКА Арене" она резко осадила отца, когда тот назвал свою партнершу по льду "частью семьи". За кулисами разыгралась сцена, достойная семейной драмы — и это в первый День влюбленных, который Петр Чернышев встречает без Анастасии Заворотнюк. Как справляется отец-одиночка с воспитанием маленькой дочери и почему известная фигуристка Наоми Ланг вызвала такую ревность у ребенка?Первый День влюбленных без НастиПетр Чернышев впервые заговорил с журналистами после ухода любимой жены. Анастасия Заворотнюк умерла 30 мая 2024 года в возрасте 53 лет после продолжительной болезни, связанной с раком головного мозга. Она боролась с глиобластомой, агрессивной формой опухоли, начиная с 2019 года.Сейчас фигурист признается — связь с ней не прервалась. "Мы вместе. Мы все равно вместе. Конечно, связь эту до сих пор чувствую. Это самая подходящая дата, чтобы немножечко вспомнить про то, что нас с Настей свело вместе — фигурное катание. Это то, что нас сблизило и навеки соединило", — говорит пятикратный чемпион США.Каждые выходные Петр приезжает на кладбище, часто вместе с маленькой Милой. Для семьи Заворотнюк остается примером — тем маяком, на который равняются и отец, и дочь. "У нас есть замечательный пример — наша мамочка, Настенька. Так что нам есть на кого равняться, мы об этом всегда помним. В этот день, несмотря ни на что, она все равно с нами, в наших сердцах", — делится Чернышев.Много лет вместеАнастасия Заворотнюк и Петр Чернышев встретились в 2008 году на проекте "Ледниковый период", где Анастасия была ведущей, а Петр — участником. Их роман развился стремительно: 14 февраля состоялось первое свидание, а 22 сентября того же года они поженились. В октябре пара обвенчалась в старинном храме в Форосе (Крым), скрепив свои отношения не только гражданским, но и церковным браком.На момент знакомства с Заворотнюк Петр был свободен после развода с фигуристкой Натальей Анненко, который произошел еще в 1996 году. Для Анастасии этот союз стал третьим: ради Чернышева она ушла от мужа Дмитрия Стрюкова, с которым воспитывала двоих детей.В их союзе были и светлые моменты, и испытания. Анастасия признавалась, что ее ревность и бытовые сложности порой омрачали их жизнь. Однако ради семьи она приняла решение родить ребенка, о котором так мечтал Петр. В 2009 году у пары появилась дочь Мила. Как говорили близкие пары: "Она, как мудрая женщина, сделала все, чтобы сохранить семью".Последние годы стали для семьи настоящим испытанием: тяжелая болезнь Анастасии и связанные с этим финансовые трудности могли пошатнуть их союз. Но, несмотря на все трудности, Петр оставался рядом до самой смерти жены.Отношения отца и дочериУ Петра с дочерью свои маленькие ритуалы. Они часто ходят в кафе, где Мила заказывает любимые сладости. Правда, какие именно — строго охраняемый секрет. "Это наш секрет! Не может же женщина выдавать всю свою диету!" — смеется Чернышев.Фигурист признается, что в воспитании дочери он скорее ведомый, чем ведущий: "Воспитание у нас происходит в одну сторону. И, к сожалению, не в ту, в которую я выбираю. Пусть я перевоспитываюсь и буду тем папой, которого дочка хочет".Сейчас главный приоритет — русский язык. "Книга — лучший подарок. Продолжаем учить пока русский язык. Первенство отдаем именно этому языку", — делится Петр. Мила, по его словам, много читает.Планы Милы на будущееА вот в вопросе о будущем дочери у 54-летнего Петра неожиданно появился оппонент — Татьяна Навка. Оказывается, маленькая Мила мечтает о фигурном катании, но отец пока против."Его дочка Мила как раз приходила к нам на шоу. Петя всячески спортивную карьеру дочери отодвигал. Ей, правда, уже шесть лет — это поздновато. Но она ему уже ультиматум поставила, мне пожаловалась", — рассказывает Навка.Олимпийская чемпионка решила поддержать девочку: "Я сказала: 'Мила, приезжаешь и говоришь, что здесь тетя Таня оставила для меня коньки'. Надеюсь, Петр их купил"."Мы дружим 17 лет"За годы жизни в Америке у Петра появились надежные друзья. Наоми Ланг — не просто партнерша по льду. За 17 лет жизни в Америке она стала одним из самых близких друзей семьи.Чернышев начал кататься с Ланг в 1996 году. Их дебютный чемпионат США состоялся в 1997 году, где они заняли пятое место. В 1998 году пара завоевала бронзовые медали на чемпионате США, а с 1999 по 2003 год они пять раз подряд становились чемпионами страны. "Семнадцать лет, проведенных в Америке, позволили нам обзавестись надежными друзьями. И там, за океаном, они нас поддерживали", — рассказывает фигурист.Наоми, сама мать пятерых детей, была рядом, когда Анастасия боролась с онкологией. После ухода актрисы фигуристка публично выразила поддержку Петру, сказав много теплых слов о нем и Заворотнюк."Наоми — это не наша семья"На "ЦСКА Арене" за кулисами фестиваля "Влюбленные в фигурное катание", произошел неожиданный эпизод, который лучше любых слов показал, как тяжело переживает семья потерю Анастасии Заворотнюк. Чернышев выступал вместе с Наоми Ланг. Их номер был посвящен памяти Анастасии — это первый День всех влюбленных, который фигурист встречает без жены. В программе участвовала и маленькая Мила. Шестилетняя девочка резко отреагировала на слова отца о его партнерше по льду Наоми Ланг."Нет, Наоми — это не наша семья. Наша семья — это бабушка, ты и я", — заявила девочка, когда отец упомянул американскую фигуристку в разговоре о близких людях. Чернышеву пришлось срочно успокаивать дочь: "Конечно! Поэтому мы с тобой остались вместе, а Наоми была в стороне!"Что с остальной семьейТем временем в семье ждут пополнения — старшая дочь Анастасии Заворотнюк, 29-летняя Анна, готовится стать мамой. Сейчас она живет в Дубае, где работает ее муж."Анюта сейчас уехала в Дубай. В силу того, что ее муж работает много за границей, проводила большую часть времени там. Но, думаю, что скоро опять здесь будет", — делится Петр.

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олимпийские игры, сша, америка, дубай, анастасия заворотнюк, петр чернышев, спорт