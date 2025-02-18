https://ria.ru/20250218/zapad-2000029304.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Запад"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Запад" - РИА Новости, 18.02.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Запад"
Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад в различных районах Харьковской области, ЛНР и ДНР, сообщили в Минобороны РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T12:36:00+03:00
2025-02-18T12:36:00+03:00
2025-02-18T12:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад в различных районах Харьковской области, ЛНР и ДНР, сообщили в Минобороны РФ."Потери ВСУ составили свыше 205 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, восемь автомобилей и пять орудий полевой артиллерии, в том числе четыре производства стран НАТО. Уничтожены боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20250216/vsu-1999662577.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Запад"
ВСУ потеряли более 205 военных в зоне ответственности группировки "Запад"