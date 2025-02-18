https://ria.ru/20250218/zakharova-2000058239.html

Захарова назвала возможное членство Украины в НАТО неприемлемым

Захарова назвала возможное членство Украины в НАТО неприемлемым - РИА Новости, 18.02.2025

Захарова назвала возможное членство Украины в НАТО неприемлемым

Членство Украины в НАТО неприемлемо для России, простого отказа не принимать ее в альянс сейчаснедостаточно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T14:31:00+03:00

2025-02-18T14:31:00+03:00

2025-02-18T14:32:00+03:00

в мире

украина

россия

киев

мария захарова

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797332449_0:0:3270:1840_1920x0_80_0_0_cc25fdee9ecf15116e18bc18fa926166.jpg

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Членство Украины в НАТО неприемлемо для России, простого отказа не принимать ее в альянс сейчаснедостаточно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Членство Украины в НАТО... для нас неприемлемо. Это создает серьезные угрозы нашей безопасности и приведет к катастрофическим последствиям для всей Европы. При этом стоит отметить, что отказа сейчас принимать Киев в НАТО недостаточно", - сказала она в ходе брифинга. По словам Захаровой, в НАТО должны отказаться от своих обещаний по итогам Бухарестского саммита 2008 года, где Киеву гарантировали присоединение к альянсу в будущем, иначе, как подчеркнула официальный представитель МИД РФ, "эта проблема продолжит отравлять атмосферу на европейском континенте". "Напомню, что положения о нейтральном, внеблоковом, безъядерном статусе Украины зафиксированы в декларации 1990 года о ее государственном суверенитете", - отметила она.

https://ria.ru/20250218/zaharova-2000048159.html

https://ria.ru/20250218/mid-2000045015.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, киев, мария захарова, нато