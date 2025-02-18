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Захарова назвала возможное членство Украины в НАТО неприемлемым - РИА Новости, 18.02.2025
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14:31 18.02.2025 (обновлено: 14:32 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/zakharova-2000058239.html
Захарова назвала возможное членство Украины в НАТО неприемлемым
Захарова назвала возможное членство Украины в НАТО неприемлемым - РИА Новости, 18.02.2025
Захарова назвала возможное членство Украины в НАТО неприемлемым
Членство Украины в НАТО неприемлемо для России, простого отказа не принимать ее в альянс сейчаснедостаточно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T14:31:00+03:00
2025-02-18T14:32:00+03:00
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Членство Украины в НАТО неприемлемо для России, простого отказа не принимать ее в альянс сейчаснедостаточно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Членство Украины в НАТО... для нас неприемлемо. Это создает серьезные угрозы нашей безопасности и приведет к катастрофическим последствиям для всей Европы. При этом стоит отметить, что отказа сейчас принимать Киев в НАТО недостаточно", - сказала она в ходе брифинга. По словам Захаровой, в НАТО должны отказаться от своих обещаний по итогам Бухарестского саммита 2008 года, где Киеву гарантировали присоединение к альянсу в будущем, иначе, как подчеркнула официальный представитель МИД РФ, "эта проблема продолжит отравлять атмосферу на европейском континенте". "Напомню, что положения о нейтральном, внеблоковом, безъядерном статусе Украины зафиксированы в декларации 1990 года о ее государственном суверенитете", - отметила она.
https://ria.ru/20250218/zaharova-2000048159.html
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в мире, украина, россия, киев, мария захарова, нато
В мире, Украина, Россия, Киев, Мария Захарова, НАТО
Захарова назвала возможное членство Украины в НАТО неприемлемым

Захарова заявила, что возможное членство Украины в НАТО неприемлемо для России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Членство Украины в НАТО неприемлемо для России, простого отказа не принимать ее в альянс сейчаснедостаточно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Членство Украины в НАТО... для нас неприемлемо. Это создает серьезные угрозы нашей безопасности и приведет к катастрофическим последствиям для всей Европы. При этом стоит отметить, что отказа сейчас принимать Киев в НАТО недостаточно", - сказала она в ходе брифинга.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
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По словам Захаровой, в НАТО должны отказаться от своих обещаний по итогам Бухарестского саммита 2008 года, где Киеву гарантировали присоединение к альянсу в будущем, иначе, как подчеркнула официальный представитель МИД РФ, "эта проблема продолжит отравлять атмосферу на европейском континенте".
"Напомню, что положения о нейтральном, внеблоковом, безъядерном статусе Украины зафиксированы в декларации 1990 года о ее государственном суверенитете", - отметила она.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
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