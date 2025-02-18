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Российская делегация прибыла на место проведения встречи в Эр-Рияде - РИА Новости, 18.02.2025
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10:29 18.02.2025 (обновлено: 10:52 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/zakharova-1999984055.html
Российская делегация прибыла на место проведения встречи в Эр-Рияде
Российская делегация прибыла на место проведения встречи в Эр-Рияде - РИА Новости, 18.02.2025
Российская делегация прибыла на место проведения встречи в Эр-Рияде
Министерство иностранных дел России и официальный представитель ведомства Мария Захарова опубликовали в телеграм-каналах кадры с прибытием российской делегации... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T10:29:00+03:00
2025-02-18T10:52:00+03:00
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
россия
сша
саудовская аравия
юрий ушаков
мария захарова
сергей лавров
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел России и официальный представитель ведомства Мария Захарова опубликовали в телеграм-каналах кадры с прибытием российской делегации на место проведения переговоров с США, делегацию встретили представители Саудовской Аравии.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков во вторник в Эр-Рияде проведут с представителями США в Саудовской Аравии встречу, которая будет посвящена восстановлению всего комплекса российско-американских отношений. Кроме того, на переговорах стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине, говорил Ушаков. В российскую делегацию также входит глава РФПИ Кирилл Дмитриев.В делегацию США входят госсекретарь Марко Рубио, помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
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россия
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Российская делегация прибыла на место проведения встречи с американской делегацией в Эр-Рияде
Российская делегация прибыла на место проведения встречи с американской делегацией в Эр-Рияде, кадры с Лавровым опубликовала в своем Telegram-канале Захарова.
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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, россия, сша, саудовская аравия, юрий ушаков, мария захарова, сергей лавров
Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Россия, США, Саудовская Аравия, Юрий Ушаков, Мария Захарова, Сергей Лавров
Российская делегация прибыла на место проведения встречи в Эр-Рияде

Захарова: российская делегация прибыла на место проведения переговоров с США

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел России и официальный представитель ведомства Мария Захарова опубликовали в телеграм-каналах кадры с прибытием российской делегации на место проведения переговоров с США, делегацию встретили представители Саудовской Аравии.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков во вторник в Эр-Рияде проведут с представителями США в Саудовской Аравии встречу, которая будет посвящена восстановлению всего комплекса российско-американских отношений. Кроме того, на переговорах стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине, говорил Ушаков. В российскую делегацию также входит глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
В делегацию США входят госсекретарь Марко Рубио, помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Место проведения российско-американских переговоров в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
На российско-американских переговорах в Эр-Рияде усилили меры безопасности
Вчера, 09:20
 
Переговоры России и США по Украине в Эр-РиядеРоссияСШАСаудовская АравияЮрий УшаковМария ЗахароваСергей Лавров
 
 
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