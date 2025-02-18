https://ria.ru/20250218/zakharova-1999984055.html

Российская делегация прибыла на место проведения встречи в Эр-Рияде

Российская делегация прибыла на место проведения встречи в Эр-Рияде - РИА Новости, 18.02.2025

Российская делегация прибыла на место проведения встречи в Эр-Рияде

Министерство иностранных дел России и официальный представитель ведомства Мария Захарова опубликовали в телеграм-каналах кадры с прибытием российской делегации... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T10:29:00+03:00

2025-02-18T10:29:00+03:00

2025-02-18T10:52:00+03:00

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

россия

сша

саудовская аравия

юрий ушаков

мария захарова

сергей лавров

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел России и официальный представитель ведомства Мария Захарова опубликовали в телеграм-каналах кадры с прибытием российской делегации на место проведения переговоров с США, делегацию встретили представители Саудовской Аравии.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков во вторник в Эр-Рияде проведут с представителями США в Саудовской Аравии встречу, которая будет посвящена восстановлению всего комплекса российско-американских отношений. Кроме того, на переговорах стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине, говорил Ушаков. В российскую делегацию также входит глава РФПИ Кирилл Дмитриев.В делегацию США входят госсекретарь Марко Рубио, помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

https://ria.ru/20250218/peregovory-1999972436.html

россия

сша

саудовская аравия

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Российская делегация прибыла на место проведения встречи с американской делегацией в Эр-Рияде Российская делегация прибыла на место проведения встречи с американской делегацией в Эр-Рияде, кадры с Лавровым опубликовала в своем Telegram-канале Захарова. 2025-02-18T10:29 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, россия, сша, саудовская аравия, юрий ушаков, мария захарова, сергей лавров