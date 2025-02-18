Захарова назвала G7 органом давления на неугодные страны
Захарова: G7 превратилась в орган координации мер давления на неугодные страны
© Пресс-служба МИД России
Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. "Большая семерка" (G7) из объединения для согласования позиций по глобальным вызовам в нынешнем формате превратилась в орган координации мер давления на неугодные страны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Страны "Большой семерки" 15 февраля в заявлении глав МИД после переговоров на Мюнхенской конференции по безопасности связали принятие новых санкций в отношении России с усилиями по достижению мира на Украине. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться.
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"Мы неоднократно давали характеристику политическому облику нынешней семерки, она давно выродилась, она из объединения для согласования позиций по основным глобальным вызовам превратилась в орган координации мер давления на неугодные страны, включая штамповку бессмысленных антироссийских инициатив", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Она добавила, что сегодняшняя семерка - устаревший формат, который полностью утратил свой авторитет и запятнал свое реноме.
"Ни о какой конструктивной роли семерки в деле глобального развития и стабилизации говорить просто не приходится. Или может они приведут обратные примеры? Где результаты их работы? Кроме вот этой самой русофобской говорильни, кроме националистских таких, с духом ненависти, заявлений в отношении тех, кого они называют своими врагами или оппонентами, ничего и нет", - заключила дипломат.
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