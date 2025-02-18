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Захарова назвала G7 органом давления на неугодные страны - РИА Новости, 18.02.2025
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15:16 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/zaharova-2000072290.html
Захарова назвала G7 органом давления на неугодные страны
Захарова назвала G7 органом давления на неугодные страны - РИА Новости, 18.02.2025
Захарова назвала G7 органом давления на неугодные страны
"Большая семерка" (G7) из объединения для согласования позиций по глобальным вызовам в нынешнем формате превратилась в орган координации мер давления на... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T15:16:00+03:00
2025-02-18T15:16:00+03:00
в мире
россия
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мария захарова
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. "Большая семерка" (G7) из объединения для согласования позиций по глобальным вызовам в нынешнем формате превратилась в орган координации мер давления на неугодные страны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Страны "Большой семерки" 15 февраля в заявлении глав МИД после переговоров на Мюнхенской конференции по безопасности связали принятие новых санкций в отношении России с усилиями по достижению мира на Украине. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. "Мы неоднократно давали характеристику политическому облику нынешней семерки, она давно выродилась, она из объединения для согласования позиций по основным глобальным вызовам превратилась в орган координации мер давления на неугодные страны, включая штамповку бессмысленных антироссийских инициатив", - сказала Захарова в ходе брифинга. Она добавила, что сегодняшняя семерка - устаревший формат, который полностью утратил свой авторитет и запятнал свое реноме. "Ни о какой конструктивной роли семерки в деле глобального развития и стабилизации говорить просто не приходится. Или может они приведут обратные примеры? Где результаты их работы? Кроме вот этой самой русофобской говорильни, кроме националистских таких, с духом ненависти, заявлений в отношении тех, кого они называют своими врагами или оппонентами, ничего и нет", - заключила дипломат.
https://ria.ru/20250214/peskov-1999357492.html
https://ria.ru/20250215/sanktsii-1999589289.html
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в мире, россия, украина, мария захарова, g7
В мире, Россия, Украина, Мария Захарова, G7
Захарова назвала G7 органом давления на неугодные страны

Захарова: G7 превратилась в орган координации мер давления на неугодные страны

© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© Пресс-служба МИД России
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Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. "Большая семерка" (G7) из объединения для согласования позиций по глобальным вызовам в нынешнем формате превратилась в орган координации мер давления на неугодные страны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Страны "Большой семерки" 15 февраля в заявлении глав МИД после переговоров на Мюнхенской конференции по безопасности связали принятие новых санкций в отношении России с усилиями по достижению мира на Украине. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Песков сообщил об утрате "Большой Семеркой" релевантности
14 февраля, 13:01
"Мы неоднократно давали характеристику политическому облику нынешней семерки, она давно выродилась, она из объединения для согласования позиций по основным глобальным вызовам превратилась в орган координации мер давления на неугодные страны, включая штамповку бессмысленных антироссийских инициатив", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Она добавила, что сегодняшняя семерка - устаревший формат, который полностью утратил свой авторитет и запятнал свое реноме.
"Ни о какой конструктивной роли семерки в деле глобального развития и стабилизации говорить просто не приходится. Или может они приведут обратные примеры? Где результаты их работы? Кроме вот этой самой русофобской говорильни, кроме националистских таких, с духом ненависти, заявлений в отношении тех, кого они называют своими врагами или оппонентами, ничего и нет", - заключила дипломат.
Флаги стран — участниц саммита G7 - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
G7 приняла коммюнике по вопросу новых антироссийских санкций
15 февраля, 17:09
 
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