https://ria.ru/20250218/zaharova-2000072290.html

Захарова назвала G7 органом давления на неугодные страны

Захарова назвала G7 органом давления на неугодные страны - РИА Новости, 18.02.2025

Захарова назвала G7 органом давления на неугодные страны

"Большая семерка" (G7) из объединения для согласования позиций по глобальным вызовам в нынешнем формате превратилась в орган координации мер давления на... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T15:16:00+03:00

2025-02-18T15:16:00+03:00

2025-02-18T15:16:00+03:00

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мария захарова

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. "Большая семерка" (G7) из объединения для согласования позиций по глобальным вызовам в нынешнем формате превратилась в орган координации мер давления на неугодные страны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Страны "Большой семерки" 15 февраля в заявлении глав МИД после переговоров на Мюнхенской конференции по безопасности связали принятие новых санкций в отношении России с усилиями по достижению мира на Украине. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. "Мы неоднократно давали характеристику политическому облику нынешней семерки, она давно выродилась, она из объединения для согласования позиций по основным глобальным вызовам превратилась в орган координации мер давления на неугодные страны, включая штамповку бессмысленных антироссийских инициатив", - сказала Захарова в ходе брифинга. Она добавила, что сегодняшняя семерка - устаревший формат, который полностью утратил свой авторитет и запятнал свое реноме. "Ни о какой конструктивной роли семерки в деле глобального развития и стабилизации говорить просто не приходится. Или может они приведут обратные примеры? Где результаты их работы? Кроме вот этой самой русофобской говорильни, кроме националистских таких, с духом ненависти, заявлений в отношении тех, кого они называют своими врагами или оппонентами, ничего и нет", - заключила дипломат.

https://ria.ru/20250214/peskov-1999357492.html

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в мире, россия, украина, мария захарова, g7