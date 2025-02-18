https://ria.ru/20250218/zabaykale-2000045415.html

Фермеры Забайкалья создали 300 рабочих мест за пять лет при помощи грантов

Фермеры Забайкалья создали 300 рабочих мест за пять лет при помощи грантов - РИА Новости, 18.02.2025

Фермеры Забайкалья создали 300 рабочих мест за пять лет при помощи грантов

Средства грантовой поддержки позволили фермерским хозяйствам Забайкальского края с 2019 по 2024 годы создать 300 рабочих мест, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T13:31:00+03:00

2025-02-18T13:31:00+03:00

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Средства грантовой поддержки позволили фермерским хозяйствам Забайкальского края с 2019 по 2024 годы создать 300 рабочих мест, сообщает пресс-служба правительства региона. "Подвели предварительные итоги национального проекта “Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы”, в рамках которого фермерам Забайкалья с 2019 по 2024 годы предоставлялись гранты “Агростартап” и на развитие семейных ферм. За пять лет получателями грантовой поддержки по данным направлениям стали 129 фермерских хозяйств", – рассказал министр сельского хозяйства края Денис Бочкарев, его слова приводит пресс-служба. В ведомстве отметили, что реализация сельскохозяйственной продукции увеличила уровень доходов грантополучателей на 300 миллионов рублей. В 2025 году министерство продолжит оказывать господдержку по направлению "Агростартап" и по развитию семейных ферм. В общей сложности на эти цели предусмотрены бюджетные средства на общую сумму более 117 миллионов рублей.

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Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , забайкальский край