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Фермеры Забайкалья создали 300 рабочих мест за пять лет при помощи грантов
Фермеры Забайкалья создали 300 рабочих мест за пять лет при помощи грантов - РИА Новости, 18.02.2025
Фермеры Забайкалья создали 300 рабочих мест за пять лет при помощи грантов
Средства грантовой поддержки позволили фермерским хозяйствам Забайкальского края с 2019 по 2024 годы создать 300 рабочих мест, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T13:31:00+03:00
2025-02-18T13:31:00+03:00
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Средства грантовой поддержки позволили фермерским хозяйствам Забайкальского края с 2019 по 2024 годы создать 300 рабочих мест, сообщает пресс-служба правительства региона. "Подвели предварительные итоги национального проекта “Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы”, в рамках которого фермерам Забайкалья с 2019 по 2024 годы предоставлялись гранты “Агростартап” и на развитие семейных ферм. За пять лет получателями грантовой поддержки по данным направлениям стали 129 фермерских хозяйств", – рассказал министр сельского хозяйства края Денис Бочкарев, его слова приводит пресс-служба. В ведомстве отметили, что реализация сельскохозяйственной продукции увеличила уровень доходов грантополучателей на 300 миллионов рублей. В 2025 году министерство продолжит оказывать господдержку по направлению "Агростартап" и по развитию семейных ферм. В общей сложности на эти цели предусмотрены бюджетные средства на общую сумму более 117 миллионов рублей.
https://ria.ru/20250217/yarmarka-1999791336.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , забайкальский край
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Забайкальский край
Фермеры Забайкалья создали 300 рабочих мест за пять лет при помощи грантов
Забайкальские фермеры создали 300 рабочих мест за пять лет по грантам
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Средства грантовой поддержки позволили фермерским хозяйствам Забайкальского края с 2019 по 2024 годы создать 300 рабочих мест, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Подвели предварительные итоги национального проекта “Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы”, в рамках которого фермерам Забайкалья с 2019 по 2024 годы предоставлялись гранты “Агростартап” и на развитие семейных ферм. За пять лет получателями грантовой поддержки по данным направлениям стали 129 фермерских хозяйств", – рассказал министр сельского хозяйства края Денис Бочкарев, его слова приводит пресс-служба.
В ведомстве отметили, что реализация сельскохозяйственной продукции увеличила уровень доходов грантополучателей на 300 миллионов рублей.
В 2025 году министерство продолжит оказывать господдержку по направлению "Агростартап" и по развитию семейных ферм. В общей сложности на эти цели предусмотрены бюджетные средства на общую сумму более 117 миллионов рублей.