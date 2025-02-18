https://ria.ru/20250218/yubiley-2000120458.html
Путин поздравил НМИЦ эндокринологии с юбилеем
Путин поздравил НМИЦ эндокринологии с юбилеем - РИА Новости, 18.02.2025
Путин поздравил НМИЦ эндокринологии с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии министерства здравоохранения Российской Федерации со... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T17:51:00+03:00
2025-02-18T17:51:00+03:00
2025-02-18T17:51:00+03:00
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии министерства здравоохранения Российской Федерации со 100-летним юбилеем и поблагодарил его коллектив за труд и верность профессии, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемые друзья! Поздравляю вас со 100-летним юбилеем Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии министерства здравоохранения Российской Федерации... Благодарю вас за труд, верность гуманному, милосердному призванию", - говорится в поздравлении. Президент отметил, что создание Центра стало важным шагом в развитии эндокринологии, значимым событием в истории отечественного здравоохранения. Также он добавил, что основанный по инициативе выдающихся исследователей и организаторов здравоохранения Николая Александровича Семашко и Василия Дмитриевича Шервинского Центр объединил вокруг своих масштабных, востребованных задач талантливых учёных, врачей, клиницистов, биологов, представителей других профессий – настоящих единомышленников и новаторов, искренне радеющих за дело. Путин отметил, что и сегодня в Центре работают специалисты самой высокой квалификации – признанные светила отечественной и мировой науки, сохраняются замечательные традиции, передающиеся из поколения в поколение. Кроме того, наряду с обширной клинической практикой, в стенах НМИЦ эндокринологии проводятся фундаментальные и прикладные исследования, внедряются эффективные, инновационные разработки. Среди них – генетические технологии и модели персонализированной медицины, открывающие уникальные возможности для профилактики, диагностики и лечения опасных заболеваний, добавил глава государства.
https://ria.ru/20250118/putin-1994361228.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Путин поздравил НМИЦ эндокринологии с юбилеем
Путин поблагодарил НМИЦ эндокринологии Минздрава за труд и верность профессии
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии министерства здравоохранения Российской Федерации со 100-летним юбилеем и поблагодарил его коллектив за труд и верность профессии, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемые друзья! Поздравляю вас со 100-летним юбилеем Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии министерства здравоохранения Российской Федерации... Благодарю вас за труд, верность гуманному, милосердному призванию", - говорится в поздравлении.
Президент отметил, что создание Центра стало важным шагом в развитии эндокринологии, значимым событием в истории отечественного здравоохранения. Также он добавил, что основанный по инициативе выдающихся исследователей и организаторов здравоохранения Николая Александровича Семашко и Василия Дмитриевича Шервинского Центр объединил вокруг своих масштабных, востребованных задач талантливых учёных, врачей, клиницистов, биологов, представителей других профессий – настоящих единомышленников и новаторов, искренне радеющих за дело.
Путин отметил, что и сегодня в Центре работают специалисты самой высокой квалификации – признанные светила отечественной и мировой науки, сохраняются замечательные традиции, передающиеся из поколения в поколение. Кроме того, наряду с обширной клинической практикой, в стенах НМИЦ эндокринологии проводятся фундаментальные и прикладные исследования, внедряются эффективные, инновационные разработки. Среди них – генетические технологии и модели персонализированной медицины, открывающие уникальные возможности для профилактики, диагностики и лечения опасных заболеваний, добавил глава государства.