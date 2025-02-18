Рейтинг@Mail.ru
Экипаж Ан-24 объявил тревогу из-за неисправности шасси в Якутске - РИА Новости, 18.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:57 18.02.2025 (обновлено: 08:03 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/yakutsk-1999964662.html
Экипаж Ан-24 объявил тревогу из-за неисправности шасси в Якутске
Экипаж Ан-24 объявил тревогу из-за неисправности шасси в Якутске - РИА Новости, 18.02.2025
Экипаж Ан-24 объявил тревогу из-за неисправности шасси в Якутске
Самолет Ан-24 объявлял тревогу из-за неисправности шасси, но благополучно совершил посадку в аэропорту города Якутска, сообщает пресс-служба региональной Службы РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T07:57:00+03:00
2025-02-18T08:03:00+03:00
происшествия
якутск
ан-24
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152646/07/1526460768_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_78991bfc680e067c05743f6b22774932.jpg
Якутск, 18 фев - РИА Новости. Самолет Ан-24 объявлял тревогу из-за неисправности шасси, но благополучно совершил посадку в аэропорту города Якутска, сообщает пресс-служба региональной Службы спасения Якутии."В 13.15 (7.15 мск - ред.) на номер оперативного дежурного Службы спасения Якутии поступил вызов - в аэропорту города Якутска не может совершить посадку самолет Ан-24, выполнявший рейс по маршруту Олекминск - Якутск. Самолет "Полярных авиалиний" должен был совершить посадку в 13.15. Причина - поломка шасси. В 13.32 объявлен отбой по тревоге, объявленный ранее по факту поломки шасси самолета Ан-24 в аэропорту Якутска. Сообщается, что самолет благополучно совершил посадку", - рассказали в пресс-службе.Отмечается, что на борту воздушного судна находятся 34 пассажира и пять человек экипажа.
https://ria.ru/20250217/samolet-1999740212.html
якутск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152646/07/1526460768_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_c40c20684ffe1170f1d87fab843086b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, якутск, ан-24
Происшествия, Якутск, Ан-24
Экипаж Ан-24 объявил тревогу из-за неисправности шасси в Якутске

Экипаж Ан-24 объявил тревогу из-за неисправности шасси в аэропорту Якутска

© РИА Новости / Андрей Шапран | Перейти в медиабанкЗдание аэропорта в Якутске
Здание аэропорта в Якутске - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Андрей Шапран
Перейти в медиабанк
Здание аэропорта в Якутске. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
Якутск, 18 фев - РИА Новости. Самолет Ан-24 объявлял тревогу из-за неисправности шасси, но благополучно совершил посадку в аэропорту города Якутска, сообщает пресс-служба региональной Службы спасения Якутии.
"В 13.15 (7.15 мск - ред.) на номер оперативного дежурного Службы спасения Якутии поступил вызов - в аэропорту города Якутска не может совершить посадку самолет Ан-24, выполнявший рейс по маршруту Олекминск - Якутск. Самолет "Полярных авиалиний" должен был совершить посадку в 13.15. Причина - поломка шасси. В 13.32 объявлен отбой по тревоге, объявленный ранее по факту поломки шасси самолета Ан-24 в аэропорту Якутска. Сообщается, что самолет благополучно совершил посадку", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что на борту воздушного судна находятся 34 пассажира и пять человек экипажа.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Самолет, ранее вынужденно севший в Польше, вылетел из Калининграда в Египет
17 февраля, 04:02
 
ПроисшествияЯкутскАн-24
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала