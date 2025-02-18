https://ria.ru/20250218/yakutsk-1999964662.html

Экипаж Ан-24 объявил тревогу из-за неисправности шасси в Якутске

Экипаж Ан-24 объявил тревогу из-за неисправности шасси в Якутске - РИА Новости, 18.02.2025

Экипаж Ан-24 объявил тревогу из-за неисправности шасси в Якутске

Самолет Ан-24 объявлял тревогу из-за неисправности шасси, но благополучно совершил посадку в аэропорту города Якутска, сообщает пресс-служба региональной Службы РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T07:57:00+03:00

2025-02-18T07:57:00+03:00

2025-02-18T08:03:00+03:00

происшествия

якутск

ан-24

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Якутск, 18 фев - РИА Новости. Самолет Ан-24 объявлял тревогу из-за неисправности шасси, но благополучно совершил посадку в аэропорту города Якутска, сообщает пресс-служба региональной Службы спасения Якутии."В 13.15 (7.15 мск - ред.) на номер оперативного дежурного Службы спасения Якутии поступил вызов - в аэропорту города Якутска не может совершить посадку самолет Ан-24, выполнявший рейс по маршруту Олекминск - Якутск. Самолет "Полярных авиалиний" должен был совершить посадку в 13.15. Причина - поломка шасси. В 13.32 объявлен отбой по тревоге, объявленный ранее по факту поломки шасси самолета Ан-24 в аэропорту Якутска. Сообщается, что самолет благополучно совершил посадку", - рассказали в пресс-службе.Отмечается, что на борту воздушного судна находятся 34 пассажира и пять человек экипажа.

https://ria.ru/20250217/samolet-1999740212.html

якутск

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происшествия, якутск, ан-24